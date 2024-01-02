Yurt dışı telefon kayıt ücreti 2024 son dakika: IMEI telefon kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

2023 yılı için yeniden değerleme oranı, yüzde 58,46 olarak gerçekleşmiş ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kasım ayında ilan edilmişti.

Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere, bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırılırken, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da belli oldu.

Karar ile birlikte 20 bin lira olan yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı da yeniden belirlendi.