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Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:20 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 01:20

Yurt dışı telefon kayıt ücreti 2024 son dakika: IMEI telefon kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

Yurt dışı telefon kayıt ücreti 2024 son dakika haberleri gündemdeki yerini aldı. 30 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni yılan itibaren geçerli olmak üzere bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırıldı. IMEI telefon kayıt harcı da güncellendi. Bu noktada yeni zamlı IMEI kayıt ücreti için araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere yurt dışı üzerinden Türkiye'ye getirilen telefonların kayıt altına alınması için belirlenen miktarda harç ücreti ödeniyor. Peki, 2024 IMEI telefon kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? İşte, Yurt dışı telefon kayıt ücreti 2024 son dakika gelişmeleri…

Yurt dışı telefon kayıt ücreti 2024 son dakika: IMEI telefon kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi soruları yanıt arıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bazı vergi ve harç tutarları yeniden değerleme oranında artırıldı. Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı da değişti. Bu gelişme sonrası yurt dışı üzerinden telefon getirme niyetinde olan kişiler, 2024 IMEI telefon kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi sorularını gündeme taşıdı. IMEI telefon kayıt harcı Temmuz 2023'te 20 bin TL'ye yükseltilmişti. Peki, Yurt dışı telefon kayıt ücreti 2024 ne kadar oldu, kaç TL? İşte, e-Devlet yeni zamlı IMEI telefon kayıt ücreti sorgulama ekranı…

Yurt dışı telefon kayıt ücreti 2024 son dakika: IMEI telefon kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin 30 Aralık 2023 tarihli mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 2024 yılında uygulanacak olan vergi, harç ve diğer maktu tutarlar açıklandı.

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Yurt dışı telefon kayıt ücreti 2024 son dakika: IMEI telefon kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

2023 yılı için yeniden değerleme oranı, yüzde 58,46 olarak gerçekleşmiş ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kasım ayında ilan edilmişti.

Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere, bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırılırken, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da belli oldu.

Karar ile birlikte 20 bin lira olan yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı da yeniden belirlendi.

Yurt dışı telefon kayıt ücreti 2024 son dakika: IMEI telefon kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

IMEI KAYIT ÜCRETİ 2024 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yurt dışından getirilecek olan telefonlara ödenecek olan IMEI harcı ücretleri değişti.

1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yolcu beraberi getirilen cep telefonlarına ilişkin harç, 20 bin liradan 31 bin 692 liraya çıktı.

Yurt dışı telefon kayıt ücreti 2024 son dakika: IMEI telefon kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

YURT DIŞI TELEFON PASAPORT KAYDI NASIL YAPILIR?

Yurt dışı telefon kaydı öncesinde e-Devlet üzerinden cihazın kayda elverişli olup olmadığı sorgulanmalıdır.

E-devlet sisteminden kayıt hakkının sorgulanması (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama) harç ücretinin yatırılması (2023 yılı için 20 bin TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir.

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