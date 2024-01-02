Yurt dışı telefon kayıt ücreti 2024 son dakika: IMEI telefon kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?

Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:20
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
01:20
Yurt dışı telefon kayıt ücreti 2024 son dakika haberleri gündemdeki yerini aldı. 30 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni yılan itibaren geçerli olmak üzere bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırıldı. IMEI telefon kayıt harcı da güncellendi. Bu noktada yeni zamlı IMEI kayıt ücreti için araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere yurt dışı üzerinden Türkiye'ye getirilen telefonların kayıt altına alınması için belirlenen miktarda harç ücreti ödeniyor. Peki, 2024 IMEI telefon kayıt ücreti ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? İşte, Yurt dışı telefon kayıt ücreti 2024 son dakika gelişmeleri…