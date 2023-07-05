ZAMLI EMEKLİ MAAŞI HANGİ AY YATACAK 2023? | Temmuz zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağkur zamllı emekli maaşları ne zaman ödenecek?

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri 2023 Temmuz zammı sonrası araştırılmaya başlandı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ardından emekli zammı refah payı hariç belli oldu. 4A, 4B, 4C sigorta kolunda olan vatandaşlar 6 aylık enflasyon verisinin netliğe kavuşmasıyla beraber ''Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?'' sorusunu gündeme taşıdı. En düşük emekli maaşı ara zamla 7500 TL'ye yükseltilirken kademeli zam konusu da masada yer alıyor. Milyonlarca vatandaş ise şimdiden ödeme takvimi araştırmasına çıktı. Peki; Emekli Sandığı, SSK, Bağkur 2023 Temmuz zamlı emekli maaşları hangi ay ödenecek? İşte detaylar...