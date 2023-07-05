ZAMLI EMEKLİ MAAŞI HANGİ AY YATACAK 2023? | Temmuz zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağkur zamllı emekli maaşları ne zaman ödenecek?

SON DAKİKA: 6 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,78, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,56 oldu.

Nihai zam oranı refah payı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar sonucu netlik kazanacak.