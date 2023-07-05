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Haberler Fotohaber ZAMLI EMEKLİ MAAŞI HANGİ AY YATACAK 2023? | Temmuz zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağkur zamllı emekli maaşları ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 05.07.2023 17:04 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 17:04

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI HANGİ AY YATACAK 2023? | Temmuz zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağkur zamllı emekli maaşları ne zaman ödenecek?

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri 2023 Temmuz zammı sonrası araştırılmaya başlandı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ardından emekli zammı refah payı hariç belli oldu. 4A, 4B, 4C sigorta kolunda olan vatandaşlar 6 aylık enflasyon verisinin netliğe kavuşmasıyla beraber ''Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?'' sorusunu gündeme taşıdı. En düşük emekli maaşı ara zamla 7500 TL'ye yükseltilirken kademeli zam konusu da masada yer alıyor. Milyonlarca vatandaş ise şimdiden ödeme takvimi araştırmasına çıktı. Peki; Emekli Sandığı, SSK, Bağkur 2023 Temmuz zamlı emekli maaşları hangi ay ödenecek? İşte detaylar...

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli Sandığı, SSK, Bağkur 2023 Temmuz zamlı emekli maaşları hangi ay ödenecek?

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak sorusu yanıt aramaya başladı. Haziran enflasyon verisi TÜİK son dakika açıklamasıyla belli oldu. 6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı yüzde 19,78 olarak hesaplandı. Akabinde ise yeni ve zamlı emekli maaşı ödeme takvimi için araştırmalar hız kazandı. Zamlı tutarlar Temmuz- Aralık döneminde geçerli olacak. Peki, Temmuz zammı ile Emekli Sandığı, SSK, Bağkur 2023 Temmuz zamlı emekli maaşları hangi ay ödenecek? İşte, 4A, 4B ve 4C Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri 2023…

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli Sandığı, SSK, Bağkur 2023 Temmuz zamlı emekli maaşları hangi ay ödenecek?

SON DAKİKA: 6 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,78, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,56 oldu.

Nihai zam oranı refah payı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar sonucu netlik kazanacak.

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Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli Sandığı, SSK, Bağkur 2023 Temmuz zamlı emekli maaşları hangi ay ödenecek?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşının 22 bin 17 TL'ye çıkarılmasına ilişkin teklifi Meclis Başkanlığı'na sundu. SSK, Bağ-Kur emeklisi zam teklifi 1. torba yasa teklifinde yer almadı.

Güler, bu kanun teklifinde SSK ve Bağkur emeklileri için zam oranının yer almıdığını ifade etti.

SSK, Bağ-Kur emeklisi için analizlerin devam edildiği ifade edilirken masada kademeli zam formülü yer alıyor.

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli Sandığı, SSK, Bağkur 2023 Temmuz zamlı emekli maaşları hangi ay ödenecek?

REFAH PAYI HARİÇ EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

6 AYLIK ENFLASYON - YÜZDE 19,78

6 AYLIK SSK-BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI - YÜZDE 19,78

6 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI - YÜZDE 11,56

6 AYLIK MEMUR ZAMMI - YÜZDE 17,56

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli Sandığı, SSK, Bağkur 2023 Temmuz zamlı emekli maaşları hangi ay ödenecek?

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU

Emekliye zam düzenlemesinin kademeli olması bekleniyor. Buna göre daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek. Yüksek maaş alanın alım gücü konusunda bir kaybı olmayacak.

7 bin 500-10 bin TL arasına yüzde 45

10 bin-15 bin TL arasına yüzde 40

15 bin-20 bin TL arasına yüzde 35

20 bin üzerine yüzde 30 zam formülü masada bulunuyor. Detaylar Çalışma Bakanlığı'nın düzenlemeyi kamuoyu ile paylaşması sonrası kesinleşecek.

SON DAKİKA