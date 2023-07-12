ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDENİYOR! İşte tahsis numarasına göre 2023 ödeme tarihleri takvimi: Temmuz Zamlı emekli maaşı ne zaman ayın kaçında yatacak?

Tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri de gündemde yer edinmeye devam ediyor. Bu kapsamda ise milyonlar "2023 Temmuz Zamlı emekli maaşı ne zaman ayın kaçında yatacak?" sorularına yanıt arıyor. Yapılan açıklamaya göre; Temmuz zammıyla beraber en düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olarak netleşirken, emekliye zam oranı da refah payı ile yüzde 25'e yükseldi. Peki, 2023 Temmuz Zamlı emekli maaşı ne zaman ayın kaçında yatacak? İşte ödeme tarihleri takvimi ve tüm merak edilenler.