ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDENİYOR! İşte tahsis numarasına göre 2023 ödeme tarihleri takvimi: Temmuz Zamlı emekli maaşı ne zaman ayın kaçında yatacak?

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri milyonların gündeminde. Temmuz ayı bildiğimiz üzere memur, emekli ve asgari ücret çalışanları için zam ayı. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenen zam oranları ülke gündeminin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyordu ki, beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde geldi. Böylece SSK, Bağkur için maaşlara uygulanacak zam netleşmiş oldu. Şimdilerde vatandaşlar yeni ve zamlı maaşlarını alacakları ödeme tarihlerini araştırıyor. Peki, 2023 Temmuz Zamlı emekli maaşı ne zaman ayın kaçında yatacak? İşte ödeme takvimi.