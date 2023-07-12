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Haberler Fotohaber ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDENİYOR! İşte tahsis numarasına göre 2023 ödeme tarihleri takvimi: Temmuz Zamlı emekli maaşı ne zaman ayın kaçında yatacak?
Giriş Tarihi: 12.07.2023 08:15 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 08:15

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDENİYOR! İşte tahsis numarasına göre 2023 ödeme tarihleri takvimi: Temmuz Zamlı emekli maaşı ne zaman ayın kaçında yatacak?

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri milyonların gündeminde. Temmuz ayı bildiğimiz üzere memur, emekli ve asgari ücret çalışanları için zam ayı. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenen zam oranları ülke gündeminin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyordu ki, beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde geldi. Böylece SSK, Bağkur için maaşlara uygulanacak zam netleşmiş oldu. Şimdilerde vatandaşlar yeni ve zamlı maaşlarını alacakları ödeme tarihlerini araştırıyor. Peki, 2023 Temmuz Zamlı emekli maaşı ne zaman ayın kaçında yatacak? İşte ödeme takvimi.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDENİYOR! İşte tahsis numarasına göre 2023 ödeme tarihleri takvimi: Temmuz Zamlı emekli maaşı ne zaman ayın kaçında yatacak?

Tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri de gündemde yer edinmeye devam ediyor. Bu kapsamda ise milyonlar "2023 Temmuz Zamlı emekli maaşı ne zaman ayın kaçında yatacak?" sorularına yanıt arıyor. Yapılan açıklamaya göre; Temmuz zammıyla beraber en düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olarak netleşirken, emekliye zam oranı da refah payı ile yüzde 25'e yükseldi. Peki, 2023 Temmuz Zamlı emekli maaşı ne zaman ayın kaçında yatacak? İşte ödeme tarihleri takvimi ve tüm merak edilenler.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDENİYOR! İşte tahsis numarasına göre 2023 ödeme tarihleri takvimi: Temmuz Zamlı emekli maaşı ne zaman ayın kaçında yatacak?

EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan emekliye ek zam düzenlemesi torba yasaya eklendi ve teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Böylece emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi.

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ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDENİYOR! İşte tahsis numarasına göre 2023 ödeme tarihleri takvimi: Temmuz Zamlı emekli maaşı ne zaman ayın kaçında yatacak?

ZAMLI SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

İşte SSK emekli maaşları için ödeme takvimi...

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDENİYOR! İşte tahsis numarasına göre 2023 ödeme tarihleri takvimi: Temmuz Zamlı emekli maaşı ne zaman ayın kaçında yatacak?

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşı ödemesi yapılacak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDENİYOR! İşte tahsis numarasına göre 2023 ödeme tarihleri takvimi: Temmuz Zamlı emekli maaşı ne zaman ayın kaçında yatacak?

BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

Öte yandan maaş ödeme tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

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