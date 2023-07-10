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Haberler Fotohaber ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023 || 4A, 4B, 4C maaş ödeme takvimi ile SSK ve Bağkur zamlı emekli maaşları ne zaman yatar, hangi ay yatacak?
Giriş Tarihi: 10.07.2023 21:53 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 21:53

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023 || 4A, 4B, 4C maaş ödeme takvimi ile SSK ve Bağkur zamlı emekli maaşları ne zaman yatar, hangi ay yatacak?

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak araştırılıyor. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği yılın ikinci yarısında geçerli olan emekli ara zam oranları belli oldu. 5 Temmuz Çarşamba günü TUİK 6 aylık enflasyon rakamları açıkladı. Emekli zammı oranı yüzde 19,77 olurken emeklilere verilen müjde ile refah ve seyyanen zam oranı yüzde 25'e çıkarıldı. Milyonlarca vatandaş "Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, ne zaman hesaba geçecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak merak edilirken SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B, 4C zamlı maaşlar hangi ay yatacak, temmuzda yatacak mı merak ediliyor. İşte, tüm merak edilen soruların cevabı…

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK 2023? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B, 4C emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak, ne zaman hesaplara geçecek?

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri merak ediliyor. Haziran ayı enflasyon oranlarının belli olmasının ile emekli zammı oranı yüzde 25'e çıkarıldı. 12 milyon emeklinin gözü kulağı zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, bu ay hesaplara geçecek mi sorusunun yanıtında. Temmuz-Aralık dönemini kapsayan yeni rakamlar belli olurken SSK, Bağkur, Emekli Sandığı temmuz emekli maaşları ödeme takvimi araştırılıyor. Peki, 2023 zamlı emekli maaşı ne kadar oldu, emekli aylıkları ne zaman yatacak? İşte, yanıtı…

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK 2023? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B, 4C emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak, ne zaman hesaplara geçecek?

6 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu.

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ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK 2023? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B, 4C emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak, ne zaman hesaplara geçecek?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI İÇİN İYİLEŞTİRME TALİMATI GELMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşları için iyileştirme yapılacağının müjdesini vermiş ve ilgili Bakanlıklar çalışmalarına başlamıştı.

Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve ilgili bakanlarımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. " demişti.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK 2023? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B, 4C emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak, ne zaman hesaplara geçecek?

EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan emekliye ek zam düzenlemesi torba yasaya eklendi ve teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Böylece emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK 2023? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B, 4C emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak, ne zaman hesaplara geçecek?

Yüzde 25'lik maaş zammından emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.

Emekliye zam düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Ardından Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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