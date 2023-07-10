Giriş Tarihi: 10.07.2023 21:53 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 21:53

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023 || 4A, 4B, 4C maaş ödeme takvimi ile SSK ve Bağkur zamlı emekli maaşları ne zaman yatar, hangi ay yatacak?

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak araştırılıyor. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği yılın ikinci yarısında geçerli olan emekli ara zam oranları belli oldu. 5 Temmuz Çarşamba günü TUİK 6 aylık enflasyon rakamları açıkladı. Emekli zammı oranı yüzde 19,77 olurken emeklilere verilen müjde ile refah ve seyyanen zam oranı yüzde 25'e çıkarıldı. Milyonlarca vatandaş "Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, ne zaman hesaba geçecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak merak edilirken SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B, 4C zamlı maaşlar hangi ay yatacak, temmuzda yatacak mı merak ediliyor. İşte, tüm merak edilen soruların cevabı…