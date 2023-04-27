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Haberler Galeri ABD dizisinde dikkat çeken gönderme! Küresel çetenin 4 başlıklı kontrol sistemini tek tek açıkladılar
Giriş Tarihi: 27.04.2023 13:56 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 14:00

ABD dizisinde dikkat çeken gönderme! Küresel çetenin 4 başlıklı kontrol sistemini tek tek açıkladılar

Türkiye seçimleri, küresel güçlerin tüm ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor. 14 Mayıs'a sayılı günler kala Türkiye ile ilgili algı operasyonlarına ara vermeyen birtakım uluslararası kaynaklar, bir yandan 7'li koalisyonun ve terör örgütlerinin sözcülüğünü yaparken diğer yandan seçim sonrası senaryolarına yer vermeye ihmal etmiyor. Demokrasi savunuculuğunu üstlenme adı altında seçimler müdahil olarak korku ve kaos ortamı yaratan küresel çetenin "böl yönet" politikası, ABD dizisinde adım adım anlatıldı.

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ABD dizisinde dikkat çeken gönderme! Küresel çetenin 4 başlıklı kontrol sistemini tek tek açıkladılar

Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimlerinde geri sayıma devam ediyor. Yalnızca Türkiye için değil, küresel siyaset için de önemli sonuçlar barındıran 14 Mayıs öncesi, dünyanın gözü de Türkiye'de.

Son yıllarda önemli bir güç haline gelen, küresel bir siyasi figür olarak varlığını ortaya koyan Türkiye'nin seçimlerine müdahale, küresel çete tarafından çeşitli yollarla yapılıyor.

ABD dizisinde dikkat çeken gönderme! Küresel çetenin 4 başlıklı kontrol sistemini tek tek açıkladılar

GÜÇLÜ TÜRKİYE KÜRESEL ÇETENİN YOLUNA TAŞ KOYUYOR

Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da güçlü bir konum edinen, milli enerji ve askeri teknoloji hamleleriyle dışa bağımlılığını sona erdiren, Rusya Ukrayna savaşında taraflar arasındaki arabuluculuk rolünü üstlenerek barış diplomasisi konusunda büyük başarı gösteren Türkiye, diğer tarafta terör ve teröre destek konusundaki kararlı duruşu ile birçok devlet için aşılmaz bir engel haline gelmiş durumda.

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ABD dizisinde dikkat çeken gönderme! Küresel çetenin 4 başlıklı kontrol sistemini tek tek açıkladılar

PKK terör örgütüne verdiği desteği sona erdirmemesi nedeniyle NATO üyeliğini onaylamadığı İsveç, ABD ve AB'den medet umarken Türkiye'nin üzerinde yaptırım uygulayamayan küresel çete, çareyi iç siyasete müdahale etmekte buluyor.

ABD dizisinde dikkat çeken gönderme! Küresel çetenin 4 başlıklı kontrol sistemini tek tek açıkladılar

"HÜKÜMET DEĞİŞİRSE İSTEDİĞİMİZ OLUR" MESAJLARI

Seçim tarihinin açıklanmasından bu yana vaatleri ve istikrarı konusunda yetersiz bulduğu 7'li koalisyonu her şeye rağmen desteklemeye devam eden küresel çete, çeşitli yayın organları üzerinden algı operasyonları da sürdürüyor.

ABD dizisinde dikkat çeken gönderme! Küresel çetenin 4 başlıklı kontrol sistemini tek tek açıkladılar

Demokrasi çağrısı adı altında, seçim sonrası Türkiye'de korku ikliminin ve bölünmenin hakim olacağı mesajları servis edilirken ABD ve AB'nin isteklerine koşulsuz şartsız itaat edecek bir hükümetin Türkiye'nin yararına olacağına ilişkin analizler de hız kesmiyor.

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