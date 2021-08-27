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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'a Bosna Hersek'te sevgi seli: İlk durağı orası oldu...
Giriş Tarihi: 27.08.2021 15:10 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 15:12

Başkan Erdoğan'a Bosna Hersek'te sevgi seli: İlk durağı orası oldu...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'e resmi ziyaret gerçekleştirdi. Başkent Saraybosna'da Başçarşı Camisi'nin açılışını yapan Başkan Erdoğan'ın ziyareti ülkede coşkuyla karşılanırken vatandaşlardan Rabija Osmanagic "Bugünün en mutlu günlerden biri olduğunu düşünüyorum, zira hem şahsım hem de Bosna Hersek halkının büyük bir dost olarak tanıdığı Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi ziyaret ediyor." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan resmi temasları kapsamında Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan’a Bosna Hersek’te sevgi seli: İlk durağı orası oldu...

Bosna Hersek halkı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye gerçekleştirdiği resmi ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkent Saraybosna'ya gelen Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını yaptı.

Başkan Erdoğan’a Bosna Hersek’te sevgi seli: İlk durağı orası oldu...

"Saraybosna'nın Kalbi" olarak nitelendirilen Başçarşı Meydanı'nda bulunan tarihi caminin önünde toplanan vatandaşlar, Erdoğan'ın ziyareti hakkında, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

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Başkan Erdoğan’a Bosna Hersek’te sevgi seli: İlk durağı orası oldu...

"ERDOĞAN VE TÜRKİYE, BİZE HER ALANDA ÇOK YARDIMCI OLDU"

Saraybosnalı Zinka Sehovic, misafir karşılamayı sevdiğini ifade ederek, "Mutluyum. Erdoğan ve Türkiye, bize her alanda çok yardımcı oldu." dedi.

Başkan Erdoğan’a Bosna Hersek’te sevgi seli: İlk durağı orası oldu...

Zijad Grcic de Erdoğan'ın Saraybosna'ya gelişinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Daha sık gelmesini ve yalnızca Saraybosna değil, Bosna Hersek'in tüm bölgelerini ziyaret etmesini isterdim." diye konuştu.

Başkan Erdoğan'a Bosna Hersek'te coşkulu karşılama

Başkan Erdoğan’a Bosna Hersek’te sevgi seli: İlk durağı orası oldu...

"SARAYBOSNA HALKI BUNU UNUTMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek'in dostu olduğunu vurgulayan Grcic, Başçarşı Camisi'nin restore edilmesine sevindiğini, Saraybosna halkının bunu unutmayacağını ifade etti.

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