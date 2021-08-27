Başkan Erdoğan'a Bosna Hersek'te coşkulu karşılama
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'e resmi ziyaret gerçekleştirdi. Başkent Saraybosna'da Başçarşı Camisi'nin açılışını yapan Başkan Erdoğan'ın ziyareti ülkede coşkuyla karşılanırken vatandaşlardan Rabija Osmanagic "Bugünün en mutlu günlerden biri olduğunu düşünüyorum, zira hem şahsım hem de Bosna Hersek halkının büyük bir dost olarak tanıdığı Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi ziyaret ediyor." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan resmi temasları kapsamında Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.