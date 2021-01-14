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elindeki belgelerini yayınladı! Komplo teorisyenleri "Uzaylılar yakında açıklanacak, hazırlık yapılıyor" dedi

'nın uzaylılarla ilgili gerçekleri sakladığı ve 'ta kanıtlar bulunduğu tartışmaları sürerken, bomba bir gelişmeye imza attı. ABD'nin Merkezi Haberalma Örgütü 'larla ilgili kamuya açık milyonlarca belgesi indirilebilir bir formatta erişime açıldığını duyurdu. Komplo teorisyenleri CIA'in bu adımını "Yakında uzaylılar açıklanacak, hazırlık yapıyorlar" olarak değerlendirdi. İşte detaylar...

DHA
Giriş Tarihi: 14.01.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 13:28
CIA elindeki UFO belgelerini yayınladı! Komplo teorisyenleri Uzaylılar yakında açıklanacak, hazırlık yapılıyor dedi

Uzaylılarla ilgili iddialar yıllardır tartışılıyor. Son dönemlerde ise Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi 'nın ismi dudak uçuklatan iddialara karıştı. Kendilerine uzaylı uzmanı diyen bir grup insan, NASA'nın 'a gitmek istemesinde asıl amacının uzaylılar olduğunu ileri sürüyor. Bir zamanlar kızıl gezegende medeniyetin olduğu ve NASA'nın bu medeniyet hakkında daha fazla bilgi öğrenmek istediği belirtiliyor. Bu iddialar gündemde kendine yer bulurken, bu sefer bomba başka bir gelişme yaşandı. Hem de bu gelişmede 'in imzası var.

CIA elindeki UFO belgelerini yayınladı! Komplo teorisyenleri Uzaylılar yakında açıklanacak, hazırlık yapılıyor dedi

ABD'nin Merkezi Haberalma Örgütü () 'larla ilgili kamuya açık milyonlarca belgesi indirilebilir bir formatta erişime açıldığı belirtildi. John Greenewald tarafından yönetilen The Black Vault adlı web sitesi, hükümetin UFO'lar (tanımlanamayan uçan objeler) için belgelediği UAP (tanımlanamyan hava olayları) belgelerini yayımladı. Tüm bu belgelere The Black Vaults'un web sitesinden erişilebiliyor.

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CIA elindeki UFO belgelerini yayınladı! Komplo teorisyenleri Uzaylılar yakında açıklanacak, hazırlık yapılıyor dedi

Greenewald, Bilgiye Erişim Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında de dahil olmak üzere birden fazla kurumdan aldığı binlerce dosyayı elle tarayarak 2,2 milyonluk sayfalık arşivi The Black Vault'a yükledi. Bilgi özgürlüğü aktivisti Greenewald, dosyaları alabilmek adına hükümete 10 binden fazla FOIA talebinde bulunduğunu açıkladı.

CIA elindeki UFO belgelerini yayınladı! Komplo teorisyenleri Uzaylılar yakında açıklanacak, hazırlık yapılıyor dedi

Öte yandan, Nisan ayında ABD Savunma Bakanlığı, 2004 ile 2015 yılları arasında çekilen ve açıklayamadıkları hava nesnelerini yakalayan üç videoyu kamuoyuyla paylaşmıştı. Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı () Direktörü John Brennan,bu videolara yönelik ise "Pilotlarının bazı videolarını izledim ve onlara baktığınızda birkaçının özellikle şaşırtıcı olduğunu söylemeliyim. Mümkün olduğunca çok veriye sahip olduğunuzdan emin olmaya çalışıyorsunuz" dedi ancak bunların olağandışı hava koşulları ile ilgili bir durum da olabileceğini öne sürmüştü.

CIA elindeki UFO belgelerini yayınladı! Komplo teorisyenleri Uzaylılar yakında açıklanacak, hazırlık yapılıyor dedi

'in belgelerini kamuoyuna açması komplo teorisyenlerini de harekete geçirdi. Teorisyenler bu belgelerin insanlara açılmasını iyi olarak değerlendirdi, ancak ilginç bir iddiada da bulundular. Teorisyenlere göre uzaylılar yakında açıklanacak ve bu belgelerin yayınlanması, diğer başka senaryolarla birlikte dünyanın beklediği uzaylı açıklaması için hazırlık yapılıyor.

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