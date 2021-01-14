CIA elindeki UFO belgelerini yayınladı! Komplo teorisyenleri Uzaylılar yakında açıklanacak, hazırlık yapılıyor dedi

Uzaylılarla ilgili iddialar yıllardır tartışılıyor. Son dönemlerde ise Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın ismi dudak uçuklatan iddialara karıştı. Kendilerine uzaylı uzmanı diyen bir grup insan, NASA'nın Mars'a gitmek istemesinde asıl amacının uzaylılar olduğunu ileri sürüyor. Bir zamanlar kızıl gezegende medeniyetin olduğu ve NASA'nın bu medeniyet hakkında daha fazla bilgi öğrenmek istediği belirtiliyor. Bu iddialar gündemde kendine yer bulurken, bu sefer bomba başka bir gelişme yaşandı. Hem de bu gelişmede CIA'in imzası var.