CIA elindeki UFO belgelerini yayınladı! Komplo teorisyenleri Uzaylılar yakında açıklanacak, hazırlık yapılıyor dedi

Öte yandan, Nisan ayında ABD Savunma Bakanlığı, 2004 ile 2015 yılları arasında çekilen ve açıklayamadıkları hava nesnelerini yakalayan üç videoyu kamuoyuyla paylaşmıştı. Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan,bu videolara yönelik ise "Pilotlarının bazı videolarını izledim ve onlara baktığınızda birkaçının özellikle şaşırtıcı olduğunu söylemeliyim. Mümkün olduğunca çok veriye sahip olduğunuzdan emin olmaya çalışıyorsunuz" dedi ancak bunların olağandışı hava koşulları ile ilgili bir durum da olabileceğini öne sürmüştü.