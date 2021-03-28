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Çoğu sahibi farkında değil! Meğer iPhone'la Selfie fotoğrafı çekerken...

sahipleri dikkat! Selfie çekerken çok işinize yarayacak bir özellik tarafından gizlenmiş. Apple bu yeniliği açıklamadığı için çoğu kullanıcının halen haberi yok. Sizler için iPhone'da oldukça işinize yarar ince ayarı açıkladık. İşte 'le birlikte iPhone'un kamerasında olan o özellik...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 28.03.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 11:57
Çoğu iPhone sahibi farkında değil! Meğer iPhone'la Selfie fotoğrafı çekerken...

geçtiğimiz eylül ayında uzun zamandır beklenen 'ü yayınlandı. iOS 14'te yüzlerce yeni özellik var. Uygulama kitaplığı, ana ekran için widget, Siri ve telefon aramaları için kompakt kullanıcı arabirimi vs... bu özellikler arasında bulunuyor.

Çoğu iPhone sahibi farkında değil! Meğer iPhone'la Selfie fotoğrafı çekerken...

'ün öne çıkan özelliklerinin birçoğu tanıtıldı, açıklandı. Ancak yeni işletim sisteminin pek bilinmeyen bazı gizli özellikleri de var. Bunlardan biri yıllardır kullanıcılar tarafından çok isteniyordu. Ancak birçok sahibi bu özelliğin telefonlarına geldiğinin farkında değil. Söz konusu yenilik ise ön kamerayla alakalı.

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Çoğu iPhone sahibi farkında değil! Meğer iPhone'la Selfie fotoğrafı çekerken...

ÖN KAMERAYI YANSIT ÖZELLİĞİ

'la selfie çekmek istediğiniz zaman görüntünüz, kamera uygulamasının ön izleme kısmında (Sol altta bulunan küçük karede) düzgün şekilde gösterilir. Bu aslında ayna görüntüsüdür. Fakat fotoğrafı çektiğiniz zaman görüntünüz ters çıkar. Birçok kullanıcı bu durumu üçünü parti uygulamalarla düzeltiyordu. Ancak 'le çözüm yolunu sundu. Ekstra uygulamalara gerek kalmadı.

Çoğu iPhone sahibi farkında değil! Meğer iPhone'la Selfie fotoğrafı çekerken...

Eğer telefonunuzda iOS 14 yüklüyse, Ayarlar>Kamera sekmesini açın. "Ön Kamerayı Yansıt" seçeneğini aktif ettiğiniz zaman, ayna görüntüsü devreye giriyor. Böylece çektiğiniz selfie'ler ters şekilde çıkmıyor.

Çoğu iPhone sahibi farkında değil! Meğer iPhone'la Selfie fotoğrafı çekerken...

yazılım güncellemeleri konusunda sıkı politika izliyor. iOS'un her yeni sürümüyle birlikte işletim sisteminin açıklarını kapatıyor, güvenlik iyileştirmeleri yapıyor, kullanıcıların eksik bulduğu kısımları düzeltiyor. Bunların için de yeni özellikler de dahil. Fakat Apple'ın huyu var, şirket iOS'un her yeni sürümünü tanıttığında belirli özelliklerden bahseder. Yaptığı yeniliklerin bir kısmını öne çıkartır. Arka planda olan ve gerçekten çoğu kullanıcının çok işine yarayacak yeniliği veya değiştirdiği kısımları da açıklamaz. Kullanıcının keşfetmesini ister. Sinir edici bir huy diyebiliriz. Ama Apple'ın izlediği yol bu şekilde. Her neyse uzun zamandır kullanıcıların çok istediği bir özellik sonunda devreye girdi. Artık Apple'ın varsayılan olarak kendi istediği iki uygulamayı değiştirme imkanınız var. İşte detaylar...

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