Çoğu iPhone sahibi farkında değil! Meğer iPhone'la Selfie fotoğrafı çekerken...

Apple yazılım güncellemeleri konusunda sıkı politika izliyor. iOS'un her yeni sürümüyle birlikte işletim sisteminin açıklarını kapatıyor, güvenlik iyileştirmeleri yapıyor, kullanıcıların eksik bulduğu kısımları düzeltiyor. Bunların için de yeni özellikler de dahil. Fakat Apple'ın huyu var, şirket iOS'un her yeni sürümünü tanıttığında belirli özelliklerden bahseder. Yaptığı yeniliklerin bir kısmını öne çıkartır. Arka planda olan ve gerçekten çoğu kullanıcının çok işine yarayacak yeniliği veya değiştirdiği kısımları da açıklamaz. Kullanıcının keşfetmesini ister. Sinir edici bir huy diyebiliriz. Ama Apple'ın izlediği yol bu şekilde. Her neyse uzun zamandır kullanıcıların çok istediği bir özellik sonunda devreye girdi. Artık Apple'ın varsayılan olarak kendi istediği iki uygulamayı değiştirme imkanınız var. İşte detaylar...