Giriş Tarihi: 16.05.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
10:23
Dünyayı sarsan suikast girişimi: Slovakya Başbakanı Robert Fico'dan flaş haber! Saldırganın kimliği şoke etti
Son dakika haberi: Dünya, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik suikast girişimini konuşuyor. Silahlı saldırıya uğradıktan sonra tedavi altına alınan ve hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedilen Fico'nun durumunun kritik olduğu kaydedildi. Öte yandan; saldırıda bulunan kişinin kimliğine yönelik detaylar da şoke etti. İşte dünya medyasının son dakika koduyla servis ettiği o gelişmeler!