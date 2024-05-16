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Haberler Galeri Dünyayı sarsan suikast girişimi: Slovakya Başbakanı Robert Fico'dan flaş haber! Saldırganın kimliği şoke etti
Giriş Tarihi: 16.05.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 10:23

Dünyayı sarsan suikast girişimi: Slovakya Başbakanı Robert Fico'dan flaş haber! Saldırganın kimliği şoke etti

Son dakika haberi: Dünya, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik suikast girişimini konuşuyor. Silahlı saldırıya uğradıktan sonra tedavi altına alınan ve hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedilen Fico'nun durumunun kritik olduğu kaydedildi. Öte yandan; saldırıda bulunan kişinin kimliğine yönelik detaylar da şoke etti. İşte dünya medyasının son dakika koduyla servis ettiği o gelişmeler!

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Dünyayı sarsan suikast girişimi: Slovakya Başbakanı Robert Fico’dan flaş haber! Saldırganın kimliği şoke etti

Son dakika: Slovakya Başbakanı Robert Fico, Handlova kasabasındaki Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralandı. Suikast girişiminde bulunulan Fico'nun vücuduna çok sayıda merminin isabet ettiği belirtildi.

Dünyayı sarsan suikast girişimi: Slovakya Başbakanı Robert Fico’dan flaş haber! Saldırganın kimliği şoke etti

Slovakya'da 3 dönem başbakanlık koltuğuna oturan Fico'nun yaralandığı ve yakındaki bir hastaneye sevk edildiği kaydedildi. Şok suikast girişimi sonrası ise Slovakya Emniyet Güçleri silahlı saldırganı tespit etti ve yakaladı.

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Dünyayı sarsan suikast girişimi: Slovakya Başbakanı Robert Fico’dan flaş haber! Saldırganın kimliği şoke etti

SALDIRGANIN KİMLİĞİ ŞOKE ETTİ

Slovak basını, Başbakan Fico'ya suikast girişiminde bulunan kişinin 71 yaşındaki sol görüşlü Juraj Cintula olduğu iddiasında bulundu.

Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya silahlı saldırı | Video

Dünyayı sarsan suikast girişimi: Slovakya Başbakanı Robert Fico’dan flaş haber! Saldırganın kimliği şoke etti

Amatör yazar olan şahsın ülkenin batısında yer alan Levice kentinde yaşadığı ifade edildi. Saldırganın sol görüşlü kişilerin bir araya geldiği DUHA Edebiyat Kulübüne sıklıkla gittiği belirtildi.

Dünyayı sarsan suikast girişimi: Slovakya Başbakanı Robert Fico’dan flaş haber! Saldırganın kimliği şoke etti

Slovak medyası saldırganın oğluna da ulaştı. Saldırganın oğlu, babasının ne planladığını bilmediğini kaydetti.

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