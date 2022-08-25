Finlandiya’yı karıştıran görüntüler! Sanna Marin ağlayarak özür diledi

Marin, Lahti'de düzenlenen bir mitingde, olanlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Bana göre o fotoğraf uygun değildi, bunun için özür dilerim. O fotoğraf hiç çekilmemeliydi" ifadelerini kullandı.

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