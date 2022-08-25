Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Finlandiya'yı karıştıran görüntüler! Sanna Marin ağlayarak özür diledi
Giriş Tarihi: 25.08.2022 14:50 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 15:53

Finlandiya'yı karıştıran görüntüler! Sanna Marin ağlayarak özür diledi

Son dönemlerde dans videoları ile gündemden düşmeyen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den sızdırılan görüntüler ile ilgili açıklama geldi. İlk etapta bir evde arkadaşları ile eğlendiği anlara ilişkin görüntüleri sızdırılan Marin'in yazlık evinde iki kadının uygunsuz fotoğrafının ortaya çıkması dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Marin konuya ilişkin açıkama yaparken gözyaşlarına boğuldu.

Finlandiya’yı karıştıran görüntüler! Sanna Marin ağlayarak özür diledi

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin son dönemlerde basına sızdırılan görüntüler ile gündemden düşmüyor.

Finlandiya’yı karıştıran görüntüler! Sanna Marin ağlayarak özür diledi

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, arkadaşlarıyla partide şarkı söyleyip dans ettiği görüntüler ve yazlık evinde iki üstsüz kadının uygunsuz çekilmiş fotoğrafının sosyal medyaya sızdırılmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Finlandiya'yı karıştıran görüntüler! Sanna Marin ağlayarak özür diledi | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Finlandiya’yı karıştıran görüntüler! Sanna Marin ağlayarak özür diledi

Marin, Lahti'de düzenlenen bir mitingde, olanlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Bana göre o fotoğraf uygun değildi, bunun için özür dilerim. O fotoğraf hiç çekilmemeliydi" ifadelerini kullandı.

Finlandiya karıştı! Makam odasında çekilen skandal fotoğraf! Başbakan Sanna Marin bu defa baltayı taşa vurdu | Video

Finlandiya’yı karıştıran görüntüler! Sanna Marin ağlayarak özür diledi

TEK BİR İŞ GÜNÜNÜ BİLE KAÇIRMADIM

Konuşma yaptığı sırada gözyaşlarına tutamayan Marin, "Tek bir iş gününü bile kaçırmadım. İşe koyulmamız ve zamanımızı büyük sorunlarla ilgilenmek için harcamamız gerektiğini düşünüyorum. Hep birlikte daha güçlü bir Finlandiya inşa etmemiz gerekiyor" dedi.

Finlandiya’yı karıştıran görüntüler! Sanna Marin ağlayarak özür diledi

"DÜNYANIN EN HAVALI BAŞBAKANI"

Finlandiya parlamentosuna 2015 yılında 29 yaşındayken giren Marin, 2019'da henüz 34 yaşında başbakan olmuş ve dünyanın en genç başbakanı unvanını almıştı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in yeni görüntüleri! Bu kez eski güzellik kraliçesiyle sarmaş dolaş | Video

SON DAKİKA