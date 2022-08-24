Finlandiya karıştı! Makam odasında çekilen skandal fotoğraf! Başbakan Sanna Marin bu defa baltayı taşa vurdu | Video
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Son zamanlarda eğlence mekanlarındaki dans görüntüleri ile gündemden düşmeyen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den bu sefer skandal bir fotoğraf geldi. Marin'in arkadaşlarının Başbakanlık konutunun makam odasında çektirdiği uygunsuz fotoğrafı dünya gündemine bomba gibi düştü. Fotoğraflardaki kadınlardan birinin geçtiğimiz günlerde Başbakan'la yakın bir şekilde dans eden Sabina Sarkka olduğu anlaşılırken, Sanna Marin açıklamada bulunarak olayla ilgili özür diledi.