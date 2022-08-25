Finlandiya'yı karıştıran görüntüler! Sanna Marin ağlayarak özür diledi | Video

Son dönemlerde dans videoları ile gündemden düşmeyen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den sızdırılan görüntüler ile ilgili açıklama geldi. İlk etapta bir evde arkadaşları ile eğlendiği anlara ilişkin görüntüleri sızdırılan Marin'in yazlık evinde iki kadının uygunsuz fotoğrafının ortaya çıkması dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Marin konuya ilişkin açıkama yaparken gözyaşlarına boğuldu.