Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in yeni görüntüleri! Bu kez eski güzellik kraliçesiyle sarmaş dolaş | Video

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan parti videolarıyla gündem olan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sanna Marin bu kez eski Finlandiya güzellik kraliçesi Sabina Sarkka ile samimi bir şekilde dans ediyor. 36 yaşında ve evli olan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in bu görüntülerle ilgili neler diyeceği merak konusu oldu.