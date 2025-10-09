Giriş Tarihi: 09.10.2025 10:01
Gazze’de tarihi ateşkes: Anlaşmanın detayları ortaya çıktı! İlk 24 saat içerisinde ne olacak?
Gazze'de aylardır süren saldırıların ardından tarihi bir ateşkes için düğmeye basıldı. ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail ve Hamas barış planımızın ilk aşamasını onayladı" sözleriyle ateşkesi duyururken, sürece katkı yapan Türkiye'ye de teşekkürlerini iletti. Öte yandan, anlaşmanın ayrıntıları da netleşmeye başladı. Reuters'ın geçtiği bilgilere göre ilk 24 saat içinde İsrail askerlerinin kısmi çekilme sürecine başlaması ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik ilk adımların atılması bekleniyor.