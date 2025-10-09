Gazze’de tarihi ateşkes: Anlaşmanın detayları ortaya çıktı! İlk 24 saat içerisinde ne olacak?

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Ateşkes sürecine katkı yapan taraflara ve ülkelere de teşekkür eden Trump, "Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Trump, söz konusu anlaşmanın Arap ve Müslüman dünyası, İsrail, ABD ve bölge ülkeleri için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.