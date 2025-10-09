Gazze’de ateşkes! Mısır'daki yardım tırları Gazze için yola çıktı | Video
Gazze'de aylardır süren saldırıların ardından tarihi bir ateşkes için düğmeye basıldı. ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail ve Hamas barış planımızın ilk aşamasını onayladı" sözleriyle ateşkesi duyururken, anlaşmanın ayrıntıları da netleşmeye başladı. Reuters'ın geçtiği bilgilere göre ilk 24 saat içinde İsrail askerlerinin kısmi çekilme sürecine başlaması ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik ilk adımların atılması bekleniyor.
