Giriş Tarihi: 16.06.2023 16:40
Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
17:05
Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir: İnsanlığın yalnızca 30 dakikası olacak
Son zamanlarda art arda yaşanan Güneş fırtınalarını inceleyen NASA, öldürücü güçte bir Güneş fırtınasının tüm dünyayı karanlığa gömebileceğini ifade etti. Dün meydana gelen Güneş fırtınasında ise Dünya'nın manyetik alanında çatlaklar meydana geldi. Öte yandan insanlığın bu durumu yalnızca 30 dakika öncesinden bilebileceği biliniyor.