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Haberler Galeri Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir: İnsanlığın yalnızca 30 dakikası olacak
Giriş Tarihi: 16.06.2023 16:40 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 17:05

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir: İnsanlığın yalnızca 30 dakikası olacak

Son zamanlarda art arda yaşanan Güneş fırtınalarını inceleyen NASA, öldürücü güçte bir Güneş fırtınasının tüm dünyayı karanlığa gömebileceğini ifade etti. Dün meydana gelen Güneş fırtınasında ise Dünya'nın manyetik alanında çatlaklar meydana geldi. Öte yandan insanlığın bu durumu yalnızca 30 dakika öncesinden bilebileceği biliniyor.

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir: İnsanlığın yalnızca 30 dakikası olacak

Bir süredir Güneş fırtınalarını inceleyen Amerikan Uzay ve Havacılık Üssü (NASA), tüm dünyayı karanlığa gömebilecek fırtınalarla ilgili dikkat çeken bir tespitte bulundu.

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir: İnsanlığın yalnızca 30 dakikası olacak

NASA'ya göre öldürücü Güneş fırtınaları elektriği saatlerce devre dışı bırakabilir ve hazırlanmak için yalnızca 30 dakika olabilir.

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Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir: İnsanlığın yalnızca 30 dakikası olacak

Bunun yanı sıra insanların bir hayatta kalma kiti oluşturma ve dijital belgelerin basılı bir kopyasını almak için de hazırlık yapmalılar.

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir: İnsanlığın yalnızca 30 dakikası olacak

Gökbilimciler dün Güneş'in yüzeyinde bir patlama gözlemişti. Söz konusu meydana gelen patlama Dünya'nın manyetik alanında çatlaklar oluşturdu.

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir: İnsanlığın yalnızca 30 dakikası olacak

Güneş rüzgarlarının Dünya'nın manyetik alanında açtığı çatlaklardan atmosfere sızdığı belirtiliyor.

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