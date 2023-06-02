Giriş Tarihi: 02.06.2023 13:12 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 13:13

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Tehlike yaklaşıyor

Neredeyse üç hafta süren sessizliğin ardından Güneş'in aktivitesinde yeniden hızlanma görüldü. Yalnızca son birkaç günde yaşanan birçok yeni gelişme araştırmacılar için endişelere neden oldu. Listenin ilk sırasında ise Güneş'te tespit edilen yeni lekenin ortaya çıkışı oldu. Bu lekede zaten bir patlama gerçekleşmişti. Güneş'in manyetik alanını geçmeyi başaran Güneş rüzgarlarının Dünya'yı karanlığa gömebileceği ve bu rüzgarların yarın Dünya'ya inebileceği ifade edilirken uzmanlar tarih verdi. İnsanlığın bunun için yalnızca 30 dakikası olacak...