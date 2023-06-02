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Haberler Galeri Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Tehlike yaklaşıyor
Giriş Tarihi: 02.06.2023 13:12 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 13:13

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Tehlike yaklaşıyor

Neredeyse üç hafta süren sessizliğin ardından Güneş'in aktivitesinde yeniden hızlanma görüldü. Yalnızca son birkaç günde yaşanan birçok yeni gelişme araştırmacılar için endişelere neden oldu. Listenin ilk sırasında ise Güneş'te tespit edilen yeni lekenin ortaya çıkışı oldu. Bu lekede zaten bir patlama gerçekleşmişti. Güneş'in manyetik alanını geçmeyi başaran Güneş rüzgarlarının Dünya'yı karanlığa gömebileceği ve bu rüzgarların yarın Dünya'ya inebileceği ifade edilirken uzmanlar tarih verdi. İnsanlığın bunun için yalnızca 30 dakikası olacak...

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Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Tehlike yaklaşıyor

Güneş'in aktiviteleri son dönemlerde en çok konuşulan konulardan bir tanesi... Öldürücü güçte bir Güneş fırtınasının tüm Dünya'yı karanlığa gömebileceği ifade edilirken uzmanlardan konuya ilişkin yeni açıklamalar geldi.

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Tehlike yaklaşıyor

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

31 Mayıs'ta Dünya'da radyo kesintilerine neden olan M4 sınıfı bir Güneş patlaması meydana geldi. Güneş'in üzerindeki leke yüzünü Dünya'ya doğru dönerken yoğun bir güneş fırtınası korkusunun tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğu belirtiliyor.

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Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Tehlike yaklaşıyor

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tahmincileri bugün için bir Güneş fırtınası uyarısı yayınladılar. Spaceweather'da yer alan rapora göre, G1 sınıfı bir jeomanyetik fırtınanın mümkün olduğu ifade edildi.

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Tehlike yaklaşıyor

Güneş'te meydana gelecek bir rüzgar akımının Dünya'nın manyetik alanına çarpması bekleniyor. Gaz halindeki bu malzeme Güneş atmosferindeki deliklerden yayılıyor

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Tehlike yaklaşıyor

GÜNEŞ'İN GAZABI DÜNYA İÇİN KORKULARA YOL AÇIYOR

Dünya'yı vurması beklenen Güneş fırtınası uydulara ve GPS sinyallerine zarar verme kapasitesine sahip. Hatta Tüm Dünya'yı karanlığa gömebilir.

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