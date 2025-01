Independent gazetesinde yayınlanan habere göre Kraliyet Hemşirelik Koleji, (RCN) İngiltere'nin dört bir yanından 5 binden fazla hemşireyle anket yaptı. Buna göre, her 10 hemşireden 9'u (yüzde 91,5) ayda en az bir kez koridor gibi uygunsuz ortamlarda hizmet verirken, her 10 hemşireden yaklaşık 7'si (yüzde 66,8) her gün uygunsuz yerlerde hizmet veriyor. Hastalara, yer sıkıntısı nedeniyle koridorlarda, depolarda, otoparklarda ve tuvaletlerde bakıldığı belirtiliyor.