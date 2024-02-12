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Giriş Tarihi: 12.02.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 10:11

Katiller ordusunun işkencesini deşifre ettiler! BBC’den şoke eden paylaşım: Vahşeti kameraya aldılar

Gazze işgalini başlattıkları 7 Ekim'den bu yana 30 bine yakın sivili katleden İsrail ordusu, bir yandan da sivillere ve esirlere işkence uyguluyor. Aylardır Filistinli sivillere uyguladığı zulmü kamera kaydı altına alan İsrail ordusunun yeni vahşetini, İngiliz BBC paylaştı. Yayınlanan işkence videosunun ardından uluslararası tartışmalar başladı.

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Katiller ordusunun işkencesini deşifre ettiler! BBC’den şoke eden paylaşım: Vahşeti kameraya aldılar

İsrail, Hamas bahanesiyle başlattığı Gazze işgalinde insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Filistin halkını vatansız bırakmak için her yolu deneyen, sivil katliamında 30 bine yakın cana kıyan İsrail ordusu, aylardır sürdürdüğü soykırımda işkence yöntemlerine de başvuruyor.

Katiller ordusunun işkencesini deşifre ettiler! BBC’den şoke eden paylaşım: Vahşeti kameraya aldılar

İsrail askerlerinin esir aldıkları Gazzelilere akılalmaz işkencelerde bulunduğu aylardır biliniyordu. Gazzeli erkekleri çırılçıplak soyup zincirleyerek sokaklarda gezdiren, toplu mezarlar kazdırn İsrail ordusu, esirleri canlı bomba olarak dahi kullanmıştı.

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Katiller ordusunun işkencesini deşifre ettiler! BBC’den şoke eden paylaşım: Vahşeti kameraya aldılar

İŞKENCEDE AKILALMAZ YÖNTEMLER

Vahşetten kurulanlar, İsrail askerlerinin kendilerine küfrettiği, tekmelediği, dipçikle darp ettiği üzerlerine idrar döktüklerini bunu yaparken de dans edip eğlendiklerini anlatmıştı.

Katiller ordusunun işkencesini deşifre ettiler! BBC’den şoke eden paylaşım: Vahşeti kameraya aldılar

Stadyumda gözaltında tuttukları yüzlerce yarı çıplak sivile işkence eden İsrailli askerlerin, yerleşim bölgesinde alıkoyduğu erkekleri ağlatıp yalvartarak İsrail'e "kurtarıcı" dedirttikleri anlar da infial yaratmıştı.

Katiller ordusunun işkencesini deşifre ettiler! BBC’den şoke eden paylaşım: Vahşeti kameraya aldılar

BBC TEYİT ETTİ

İşkenceler sürerken İngiliz BBC, çarpıcı bir video yayınladı. BBC'nin doğrulama servisi BBC Verify, 7 Ekim işgalinden bu yana İsrailli askerlerin paylaştığı yüzlerce saatlik videoları izleyerek gözaltındaki sivilleri tespit etti.

Katiller ordusunun işkencesini deşifre ettiler! BBC'den şoke eden paylaşım: Vahşeti kameraya aldılar | Video

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