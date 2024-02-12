Katiller ordusunun işkencesini deşifre ettiler! BBC’den şoke eden paylaşım: Vahşeti kameraya aldılar

İsrail, Hamas bahanesiyle başlattığı Gazze işgalinde insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Filistin halkını vatansız bırakmak için her yolu deneyen, sivil katliamında 30 bine yakın cana kıyan İsrail ordusu, aylardır sürdürdüğü soykırımda işkence yöntemlerine de başvuruyor.