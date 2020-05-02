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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un haftalar sonra ortaya çıktı! İşte ilk fotoğrafı
Son dakika gelen bilgilere göre corona virüsünden öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni görüntüsü ortaya çıktı. Kuzey Kore resmi medyası, sağlık sorunları yaşadığı ve hatta öldüğü yönünde haberler yayılan Kim Jong-un'un haftalar sonra halkın önüne çıktığını bildirdi. Güney Koreli vekil Ji Seong-ho ise Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 emin olduğunu söyledi. Son gelen bilgilere göre, Kim Jong-un'un ilk fotoğrafları yayınlandı. İşte dünyayı şoke eden olayda merak edilenler...