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Haberler Galeri Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un haftalar sonra ortaya çıktı! İşte ilk fotoğrafı

lideri Kim Jong-un'un haftalar sonra ortaya çıktı! İşte ilk fotoğrafı

Son dakika gelen bilgilere göre corona virüsünden öldüğü iddia edilen lideri Kim Jong-un'un yeni görüntüsü ortaya çıktı. Kuzey Kore resmi medyası, sağlık sorunları yaşadığı ve hatta öldüğü yönünde haberler yayılan Kim Jong-un'un haftalar sonra halkın önüne çıktığını bildirdi. Güney Koreli vekil Ji Seong-ho ise Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 emin olduğunu söyledi. Son gelen bilgilere göre, Kim Jong-un'un ilk fotoğrafları yayınlandı. İşte dünyayı şoke eden olayda merak edilenler...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 02.05.2020 06:58 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 07:02
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un haftalar sonra ortaya çıktı! İşte ilk fotoğrafı

Gelen son dakika haberlerine göre; medyasından Kim Jong-un için bomba iddia geldi. Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen ve öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri, 20 gün sonra ilk kez ortaya çıktı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un haftalar sonra ortaya çıktı! İşte ilk fotoğrafı

Ülke basınında çıkan haberlere göre; 'nin 36 yaşındaki lideri Kim Jong-un, ülkede kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle Suncheon şehrinde düzenlenen bir gübre fabrikasının açılış törenine katılarak hakkındaki iddiaları yalanlamış oldu.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un haftalar sonra ortaya çıktı! İşte ilk fotoğrafı

devlet haber ajansı KCNA, Kim'in açılış töreninde kurdele kestiğini belirtti. KCNA'nın haberinde, halkın Kim'i sevinç gösterileriyle karşıladığı ifade edildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un haftalar sonra ortaya çıktı! İşte ilk fotoğrafı

Kim Jong-un en son 11 Nisan'da, başkanlığı ettiği İşçi Partisi toplantısında görülmüştü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un haftalar sonra ortaya çıktı! İşte ilk fotoğrafı

FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI

Uzun bir aradan sonra ilk kez kamuoyu önüne çıkan Kim Jong-un'un ilk fotoğrafları yayınlandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un haftalar sonra ortaya çıktı! İşte ilk fotoğrafı

devlet ajansı, Kim Jong - Un fabrika açılışındaki fotoğraflarını dünyaya servis etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un haftalar sonra ortaya çıktı! İşte ilk fotoğrafı

Başkent Pyongyang'daki gübre fabrikasının açılışına katılarak kurdele kestiği görülen liderine küçük kız kardeşi Kim Yo-jong ve Kuzey Koreli üst düzey yöneticilerin eşlik ettiği fotoğraflarda yer aldı.

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