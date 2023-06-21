Giriş Tarihi: 21.06.2023 11:37 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 11:46

LGBT terörüne tepki yağıyor! Anneler ağlayarak anlattı: Çocuklarımızı öldürüyorlar!

Son dakika haberi: LGBT terörü, küresel sermayenin de desteğini arkasına alarak bir virüs gibi yayılıyor. Sosyal medya ve dijital platformlarda üstünlük kuran LGBT lobisi, kendi propagandalarına karşı çıkan yayınlara da sansür uyguluyor. Dünya çapında bu lobiye tepki büyürken ABD'de ebeveynlerin sözleri kan dondurdu. İlkokullara kadar inen, broşürlerle küçük çocuklara transseksüelliği özendiren LBGT'nin kızının canını nasıl aldığını anlatan bir annenin gözyaşları terörün iç yüzünü dünyaya gösterdi.