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Giriş Tarihi: 21.06.2023 11:37 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 11:46

LGBT terörüne tepki yağıyor! Anneler ağlayarak anlattı: Çocuklarımızı öldürüyorlar!

Son dakika haberi: LGBT terörü, küresel sermayenin de desteğini arkasına alarak bir virüs gibi yayılıyor. Sosyal medya ve dijital platformlarda üstünlük kuran LGBT lobisi, kendi propagandalarına karşı çıkan yayınlara da sansür uyguluyor. Dünya çapında bu lobiye tepki büyürken ABD'de ebeveynlerin sözleri kan dondurdu. İlkokullara kadar inen, broşürlerle küçük çocuklara transseksüelliği özendiren LBGT'nin kızının canını nasıl aldığını anlatan bir annenin gözyaşları terörün iç yüzünü dünyaya gösterdi.

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LGBT terörüne tepki yağıyor! Anneler ağlayarak anlattı: Çocuklarımızı öldürüyorlar!

Son dakika haberi: Küresel sermayenin de desteğini arkasına alarak son yıllarda büyük bir güce ulaşan LGBT lobisine tepki yağıyor. Uzun yıllardır üstü kapalı mesajlarla gençleri hedef alan LGBT lobisi, edindiği güçle artık hedefine çocukları aldı. Sosyal medya ve dijital platformları arkasına alan lobi, kirli propagandalarını yapmak için her türlü yolu deniyor.

LGBT terörüne tepki yağıyor! Anneler ağlayarak anlattı: Çocuklarımızı öldürüyorlar!

Propagandalarını yapmak için her yolu deneyen, sosyal medyanın her alanını saran, dijital platform içeriklerine müdahale eden LGBT terörü, "Onur Ayı" adı altında çeşitli girişimlerde bulunmuştu. Geçtiğimiz haftalarda Twitter CEO'su Elon Musk tarafından engellenen LGBT lobisi, Beyaz Saray'a kadar sızdığını kanıtlamıştı.

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LGBT terörüne tepki yağıyor! Anneler ağlayarak anlattı: Çocuklarımızı öldürüyorlar!

YALNIZ GENÇLER DEĞİL ÇOCUKLAR DA HEDEFTE

ABD'den Kanada'ya kadar birçok ülkede ilkokul düzeyine kadar sızan LGBT terörü, çocukları küçük yaşlardan itibaren zehirlemeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda ABD'de "LGBT bölgesi" olarak belirlenen bir okulda müfredatın değiştirilmesi velilerin tepkisini çekmişti. Kanada'da ise Müslüman öğrenciler, LGBT etkinliğine katılmadıkları nedeniyle öğretmenleri tarafından zorbalığa uğramalarıyla gündeme gelmişti. LGBT terörünün gerçek yüzü giderek daha görünür hale gelirken bu kez annelerin isyanı dünya gündemine oturdu.

LGBT terörüne tepki yağıyor! Anneler ağlayarak anlattı: Çocuklarımızı öldürüyorlar!

ANNENİN GÖZYAŞLARI ÜLKE GÜNDEMİNDE

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Abigail Martinez isimli kadın, katıldığı duruşmada kızının LGBT terörüne nasıl kurban gittiğini anlattı. 3 buçuk sene önce intihar eden 19 yaşındaki kızının, 16 yaşından itibaren LGBT lobisinin esareti altında geçirdiği yılları anlatan Martinez gözyaşlarına boğuldu.

LGBT terörüne tepki yağıyor! Anneler ağlayarak anlattı: Çocuklarımızı öldürüyorlar!

"KIZIMI LGBT ÖLDÜRDÜ"

"Kızımı LGBT öldürdü" diyen Martinez, kızı Yaeli 16 yaşındayken okuldaki rehber öğretmeni ve LGBT derneği tarafımdan trans olduğuna ikna edilerek hormon kullanmaya teşvik edildiğini söyledi. Kızının ergenlik döneminde depresyona girdiğini, bu nedenle rehber öğretmenle görüşmeye başladığını anlatan Martinez, bu görüşmelerde kızına terapi verilmediğini, bunun yerine kendisine bilgi verilmeden testosteron hormonuna başlatıldığını söyledi.

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