Mars'tan gelen görüntüler şaşkına çevirdi! NASA'nın keşif aracı Curiosity tarafından çekilen karelerde...

NASA'nın Mars araştırmalarında son aylarda daha çok Perseverance ve Ingenuity'nin ismini duyuyoruz. Fakat NASA'nın diğer keşif aracı Curiosity görevini aksatmadan yerine getirmeye devam ediyor. Curiosity'den bir süre önce gelen kareler şaşkına çevirdi. 19 Mart tarihinde Curiosity'den gelen 21 fotoğraftan oluşan görselde Mars'taki bulutlar dikkat çekiyor. Oldukça ince bir atmosfere sahip olan Mars'ın bulutları oldukça renkli.