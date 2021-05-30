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Haberler Galeri Mars'tan gelen görüntüler şaşkına çevirdi! NASA'nın keşif aracı Curiosity tarafından çekilen karelerde...
Giriş Tarihi: 30.05.2021 11:38 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 11:42

'tan gelen görüntüler şaşkına çevirdi! 'nın keşif aracı tarafından çekilen karelerde...

veya tam adıyla , 'taki araştırmalarına iyice yoğunlaştı. Perseverance, 'nde yaşama dair izleri ararken, NASA'nın diğer keşif aracı de gözlemlerine devam ediyor. Bir süre önce Curiosity'den ilginç kareler geldi. Ortaya çıkan sonuç görenleri şaşkına çevirdi. Peki bilim insanları ne diyor? NASA'nın açıklaması nedir? İşte detaylar...

Mars'tan gelen görüntüler şaşkına çevirdi! NASA'nın keşif aracı Curiosity tarafından çekilen karelerde...

'nın araştırmalarında son aylarda daha çok Perseverance ve Ingenuity'nin ismini duyuyoruz. Fakat NASA'nın diğer keşif aracı görevini aksatmadan yerine getirmeye devam ediyor. Curiosity'den bir süre önce gelen kareler şaşkına çevirdi. 19 Mart tarihinde Curiosity'den gelen 21 fotoğraftan oluşan görselde Mars'taki bulutlar dikkat çekiyor. Oldukça ince bir atmosfere sahip olan Mars'ın bulutları oldukça renkli.

Mars'tan gelen görüntüler şaşkına çevirdi! NASA'nın keşif aracı Curiosity tarafından çekilen karelerde...

'nın paylaştığı görüntü, aracından gelen 21 karenin birleşimiyle ortaya çıkarken Gale Krateri üzerindeki bulut yapısı dikkat çekti. Elde edilen görüntü sayesinde bilim insanlarının daha önce yaptığı bir tahmin de doğrulanmış oldu.

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Mars'tan gelen görüntüler şaşkına çevirdi! NASA'nın keşif aracı Curiosity tarafından çekilen karelerde...

Bilim insanları, geçmişte yaptıkları çalışmalarda 'ta her Mars yılının erken dönemlerinde bu tür haremsi bulutların ortaya çıkabileceği tahmininde bulunmuşlardı. de bu bulutları gözlemleyebilmek için kamerasını gökyüzüne doğrultmuştu. Gelen görüntüler bilim insanlarını doğruladı.

Mars'tan gelen görüntüler şaşkına çevirdi! NASA'nın keşif aracı Curiosity tarafından çekilen karelerde...

Colorado'daki Uzay Bilim Enstitüsü'nden atmosferbilimci Mark Lemmon, "Her zaman hangi renklerin ortaya çıkacağını merak ettim: Kırmızılar ve yeşiller ve maviler ve morlar. 'ta bir şeylerin rengarenk parladığını görmek gerçekten çok havalı" diye konuştu.

Mars'tan gelen görüntüler şaşkına çevirdi! NASA'nın keşif aracı Curiosity tarafından çekilen karelerde...

Öte yandan bilim insanlarının yaptığı tahminlerde, bulutlarının daha alçak irtifada ortaya çıkacağı öngörülmüştü. Genellikle 'nin üzerinden geçen bulutların tamamen buzla dolu olduğu ve Mars yüzeyinin 60 kilometre kadar üstünde olması bekleniyor.

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