Giriş Tarihi: 30.05.2021 11:38Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 11:42
Mars'tan gelen görüntüler şaşkına çevirdi! NASA'nın keşif aracı Curiosity tarafından çekilen karelerde...
NASA veya tam adıyla Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Mars'taki araştırmalarına iyice yoğunlaştı. Perseverance, Jezero Krateri'nde yaşama dair izleri ararken, NASA'nın diğer keşif aracı Curiosity de gözlemlerine devam ediyor. Bir süre önce Curiosity'den ilginç kareler geldi. Ortaya çıkan sonuç görenleri şaşkına çevirdi. Peki bilim insanları ne diyor? NASA'nın açıklaması nedir? İşte detaylar...