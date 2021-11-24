NASA, DART misyonunu başlattı! İnsanlığı böyle kurtaracak...

Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya'ya tehlike arz eden asteroidlerin yörüngesini değiştirmek için kullanılabilecek teknolojiyi test eden DART misyonu kapsamında uzay aracını ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Gücü Üssü'nden Falcon 9 roketiyle fırlattı. ASTERODE ÇARPACAK NASA'dan yapılan açıklamaya göre, SpaceX Falcon 9 roketiyle Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Gücü Üssü'nden fırlatılan uzay aracının, Dünya için bir tehlike oluşturmayan Dimorphos adlı asteroide çarpması planlanıyor. EYLÜL 2022'DE GERÇEKLEŞECEK Fırlatma aracından ayrıldıktan sonra uzay aracının, Dimorphos'un yer aldığı Didymos sisteminin Dünya'ya 11 milyon kilometre yakınlarındayken Eylül 2022'de çarpışmanın gerçekleşmesi bekleniyor. GEZEGEN SAVUNMASI DART (Çift Asteroid Yönlendirme testi) misyonu tehlike arz eden bir asteroidin Dünya'ya çarpasını önlemeye yönelik bir gezegen savunmasına dayalı bir teknoloji testidir. İLK DENEME OLACAK DART'ın, uzayda bir asteroidin hareketini değiştirmek için 'kinetik çarpma' tekniğinin ilk denemesi olacağı ifade edildi. ASTEROİDİN ROTASI DEĞİŞTİRİLECEK NASA'nın görevle ilgili yaptığı açıklamada, 'Bu asteroid sistemi, bir uzay aracını kasıtlı olarak bir asteroide çarpmanın, gelecekte Dünya'yı tehdit eden bir asteroidin keşfedilmesi durumunda rotasını değiştirmenin etkili bir yolu olup olmadığını görmek için mükemmel bir test alanıdır. Dünyayı korumak için astroid ile çarpışacak! NASA'nın DART görevi resmen başladı | Video