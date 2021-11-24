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Giriş Tarihi: 24.11.2021 12:25 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 12:31

NASA, DART misyonunu başlattı! İnsanlığı böyle kurtaracak...

Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya için tehlike arz eden asteroidler için harekete geçti ve DART misyonunu başlattı. NASA, SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılan uzay aracı ile Dimorphos adlı asteroide çarparak Dünya'yı olası tehlikeden korumayı planlıyor.

DHA
NASA, DART misyonunu başlattı! İnsanlığı böyle kurtaracak...

Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya'ya tehlike arz eden asteroidlerin yörüngesini değiştirmek için kullanılabilecek teknolojiyi test eden DART misyonu kapsamında uzay aracını ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Gücü Üssü'nden Falcon 9 roketiyle fırlattı.

NASA, DART misyonunu başlattı! İnsanlığı böyle kurtaracak...

ASTERODE ÇARPACAK

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, SpaceX Falcon 9 roketiyle Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Gücü Üssü'nden fırlatılan uzay aracının, Dünya için bir tehlike oluşturmayan Dimorphos adlı asteroide çarpması planlanıyor.

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NASA, DART misyonunu başlattı! İnsanlığı böyle kurtaracak...

EYLÜL 2022'DE GERÇEKLEŞECEK

Fırlatma aracından ayrıldıktan sonra uzay aracının, Dimorphos'un yer aldığı Didymos sisteminin Dünya'ya 11 milyon kilometre yakınlarındayken Eylül 2022'de çarpışmanın gerçekleşmesi bekleniyor.

NASA, DART misyonunu başlattı! İnsanlığı böyle kurtaracak...

GEZEGEN SAVUNMASI

DART (Çift Asteroid Yönlendirme testi) misyonu tehlike arz eden bir asteroidin Dünya'ya çarpasını önlemeye yönelik bir gezegen savunmasına dayalı bir teknoloji testidir.

NASA, DART misyonunu başlattı! İnsanlığı böyle kurtaracak...

İLK DENEME OLACAK

DART'ın, uzayda bir asteroidin hareketini değiştirmek için 'kinetik çarpma' tekniğinin ilk denemesi olacağı ifade edildi.

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