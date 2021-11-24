NASA, DART misyonunu başlattı! İnsanlığı böyle kurtaracak...

Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya'ya tehlike arz eden asteroidlerin yörüngesini değiştirmek için kullanılabilecek teknolojiyi test eden DART misyonu kapsamında uzay aracını ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Gücü Üssü'nden Falcon 9 roketiyle fırlattı.