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dünyayı şoke etti! NASA'nın paylaştığı fotoğraflar dehşete düşürdü

, Ay ve Mars'la ilgili çalışmalarına devam ediyor. Amerikan Havacılık ve Ajansı geçtiğimiz günlerde 2024 yılında gerçekleşecek olan insanlı Ay görevine dair detaylar paylaşmıştı. NASA, önümüzdeki 10 yıl boyunca Ay görevleri gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bununla birlikte Mars'ta da Curiosity ve InSight'ın araştırmaları devam ediyor. Bir yandan bi gelişmeler konuşulurken, diğer yandan ise NASA'nın uzaydan çektiği Dünya fotoğrafları ise bilim dünyasını dehşete düşürdü.

Giriş Tarihi: 01.11.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 09:54
NASA dünyayı şoke etti! NASA'nın paylaştığı fotoğraflar dehşete düşürdü

ve diğer gezegenlerle ilgili araştırma yaparken, yerküre çalışmalarını da titizlikle sürdürüyor. NASA'nın uzaydan çektiği fotoğraflar bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Dünya'ya neler oluyor? İşte uydudan çekilen inanılmaz görüntüler...

NASA dünyayı şoke etti! NASA'nın paylaştığı fotoğraflar dehşete düşürdü

Bu görüntü 'dan... Takvimler 1984 yılını gösteriyor!

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NASA dünyayı şoke etti! NASA'nın paylaştığı fotoğraflar dehşete düşürdü

2016 yılına geldiğimizde ise 'un son durumu...

NASA dünyayı şoke etti! NASA'nın paylaştığı fotoğraflar dehşete düşürdü

Orta Asya'ya uzanalım şimdi de... 'nün yok olması için 100 yıl gerekmedi; sadece 14 yılda bu hale geldi. Soldaki fotoğraf tahmin edeceğiniz gibi 14 yıl öncesini gösteriyor.

NASA dünyayı şoke etti! NASA'nın paylaştığı fotoğraflar dehşete düşürdü

Bu kez kutuplara doğru uzanalım. Yer Alaska... Pedersen Buzulu'nun 1917 yazında çekilen bir görüntüsü...

NASA dünyayı şoke etti! NASA'nın paylaştığı fotoğraflar dehşete düşürdü

Aynı yer.. Ancak aradan on yıllar geçmiş ve 2005 yılı yazında bölge bu halde...

NASA dünyayı şoke etti! NASA'nın paylaştığı fotoğraflar dehşete düşürdü

Bir baraj gölü olan ve Kaliforniya'da bulunan 'ndeyiz bu kez de... 2010 Temmuz'da çekilen görüntü solda... Sağdaki görüntü ise 2016 yılına ait... Değişim inanılmaz!

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