NASA dünyayı şoke etti! NASA'nın paylaştığı fotoğraflar dehşete düşürdü
NASA dünyayı şoke etti! NASA'nın paylaştığı fotoğraflar dehşete düşürdü
NASA, Ay ve Mars'la ilgili çalışmalarına devam ediyor. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı geçtiğimiz günlerde 2024 yılında gerçekleşecek olan insanlı Ay görevine dair detaylar paylaşmıştı. NASA, önümüzdeki 10 yıl boyunca Ay görevleri gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bununla birlikte Mars'ta da Curiosity ve InSight'ın araştırmaları devam ediyor. Bir yandan bi gelişmeler konuşulurken, diğer yandan ise NASA'nın uzaydan çektiği Dünya fotoğrafları ise bilim dünyasını dehşete düşürdü.
Giriş Tarihi: 01.11.2019
09:44
Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
09:54
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