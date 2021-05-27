Giriş Tarihi: 27.05.2021 17:21Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 17:23
NASA halen cevabını vermedi! Mars'ta neler oluyor?
Mars yarışı devam ediyor. Çin, Mars'a uzay aracı indiren ikinci ülke oldu. Zhurong uzay aracı planlandığı gibi Kızıl Gezegen'e indi. Diğer yandan NASA'nın araştırmaları devam ediyor. Perseverance, Jezero Krateri'nde Mars'ta bir zamanlar yaşam olup, olmadığına dair kanıtlar arıyor. Tüm bu gelişmeler olurken eski bir iddia yeniden gündeme geldi. Komplo teorisyenleri NASA'nın suskun olduğunu ve gerçekleri gizlediğini bir kere daha dile getirdi. İşte detaylar...