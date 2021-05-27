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Giriş Tarihi: 27.05.2021 17:21 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 17:23

halen cevabını vermedi! 'ta neler oluyor?

yarışı devam ediyor. , Mars'a uzay aracı indiren ikinci ülke oldu. Zhurong uzay aracı planlandığı gibi 'e indi. Diğer yandan 'nın araştırmaları devam ediyor. Perseverance, 'nde Mars'ta bir zamanlar yaşam olup, olmadığına dair kanıtlar arıyor. Tüm bu gelişmeler olurken eski bir iddia yeniden gündeme geldi. Komplo teorisyenleri NASA'nın suskun olduğunu ve gerçekleri gizlediğini bir kere daha dile getirdi. İşte detaylar...

NASA halen cevabını vermedi! Mars'ta neler oluyor?

hakkında yıllar önce söylenen ilginç bir iddia bir kere daha gündeme getirildi. İleri sürülene göre Mars'ta aslında mavi bir gökyüzü var, fakat , fotoğraflar ve videolarda oynamalar yaparak bu gerçeği saklıyor.

NASA halen cevabını vermedi! Mars'ta neler oluyor?

Aslında bu iddianın arkasında ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring var. Waring'e göre , uzun zamandan beridir 'taki potansiyelin farkında ve bunu gizlemek için paylaştığı tüm görüntülerde hep oynama yapıyor.

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NASA halen cevabını vermedi! Mars'ta neler oluyor?

Waring sözde bazı fotoğrafları filtrelerden geçirerek, 'taki bulutları ve gökyüzünün gerçek rengini ortaya çıkardığını belirtti.

NASA halen cevabını vermedi! Mars'ta neler oluyor?

Bazı uzaylı avcıları bu iddianın gerçek olduğunu ve hatta devletlerin kendi aralarında iş birliği yaparak, gerçekleri insanlıktan sakladığını söyledi.

NASA halen cevabını vermedi! Mars'ta neler oluyor?

Bu aralar UFO'larla ilgili olarak konular gündemdeyken, bu iddia da sosyal medyada kendine yer buldu. Bazı kullanıcılar aslında 'a gidilmediğini ve insanların kandırıldığını söyledi. Bazılarına göreyse söylenen iddialar tamamen saçmalık.

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