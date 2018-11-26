NASA'nın Mars keşif aracı InSight Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yaptı. Uzay aracının yolculuğu 6 ay sürdü. Mars keşif aracının, 19 bin 800 kilometre hızla Mars atmosferine girdikten 6 dakika sonra hızını sıfırladığı, ardından paraşütünü açıp iniş motorlarını çalıştırarak, üç ayağı üzerinde yüzeye iniş yaptığı açıklandı. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Mars keşif aracı InSight'in Kızıl Gezegen'in yüzeyine sorunsuz olarak indirildiğini duyurdu. NASA'nın son altı yılda Mars'a gönderdiği ilk uzay aracı olan InSight, Mars'ın yüzeyi ve yeraltı yapısı ile ilgili bilgiler toplayıp dünyaya iletecek. InSight, çektiği ilk fotoğrafları da NASA'ya gönderdi. İnişin başarıyla gerçekleşmesi NASA merkezinde coşkuyla karşılandı.