Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'a indi

DHA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 26.11.2018 23:17 Güncelleme Tarihi: 26.11.2018 23:21
NASA uzay aracı Mars'a indi

'nın keşif aracı 'in yüzeyine iniş yaptı. Uzay aracının yolculuğu 6 ay sürdü.

NASA uzay aracı Mars'a indi

keşif aracının, 19 bin 800 kilometre hızla Mars atmosferine girdikten 6 dakika sonra hızını sıfırladığı, ardından paraşütünü açıp iniş motorlarını çalıştırarak, üç ayağı üzerinde yüzeye iniş yaptığı açıklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
NASA uzay aracı Mars'a indi

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı , keşif aracı 'in 'in yüzeyine sorunsuz olarak indirildiğini duyurdu.

NASA uzay aracı Mars'a indi

'nın son altı yılda 'a gönderdiği ilk olan , Mars'ın yüzeyi ve yeraltı yapısı ile ilgili bilgiler toplayıp dünyaya iletecek.

NASA uzay aracı Mars'a indi

, çektiği ilk fotoğrafları da 'ya gönderdi.

NASA uzay aracı Mars'a indi

İnişin başarıyla gerçekleşmesi merkezinde coşkuyla karşılandı.

NASA uzay aracı Mars'a indi
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİZE ULAŞIN