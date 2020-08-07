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'nın fotoğrafına açıklama yapılamıyor! Ortaya çıkan görüntü tüyler ürpertti

'nın Mars çalışmaları kısa süreliğine sekteye uğradı. Birkaç ertelemeden sonra yeni keşif aracı Perseverance, 30 Temmuz'da fırlatıldı. Perseverance yaklaşık 7 aylık yolculuğun ardından Şubat 2021'de ulaşacak. Gezgin araç 49 kilometre genişliğinde olan Jezero Krateri'ne inecek. Ancak NASA'nın ismi bu sefer Mars'la değil, eski bir iddia ile gündemde. Birkaç gün önce Finlandiyalı bilim insanları 'te bir türlü açıklama yapılamayan sıra dışı hareketler tespit etmişti. İşte bu durumla bağlantılı olarak NASA'nın daha önce tartışma çıkartan uydu fotoğrafı tekrardan gündeme getirildi. NASA'nın Güneş'te yaptığı keşfin kamuoyundan saklandığı ileri sürüldü. İşte konuyla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 07.08.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 12:21
NASA'nın Güneş fotoğrafına açıklama yapılamıyor! Ortaya çıkan görüntü tüyler ürpertti

Geçtiğimiz günlerde Metsähovi Radio Observatory'de görev alan Finlandiyalı bilim insanları 'te açıklanamayan hareketler tespit ettiklerini açıkladı. Ancak komplo teorisyenleri bunun arkasında uzaylıların olabileceğini ileri sürdü ve daha önce tartışma konusu olan 'nın uydu fotoğrafını yeniden gündeme getirdiler.

NASA'nın Güneş fotoğrafına açıklama yapılamıyor! Ortaya çıkan görüntü tüyler ürpertti

'in yakınında neredeyse Ay büyüklüğünde bir uzay gemisinin bulunduğu, ama bunun tarafından saklandığı söyleniyor. Bu iddianın sahibi ünlü UFO uzmanı Scott C. Waring.

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NASA'nın Güneş fotoğrafına açıklama yapılamıyor! Ortaya çıkan görüntü tüyler ürpertti

Waring yaptığı açıklamada, "'nın yayınladığı fotoğraflarına bakıyordum. Fotoğraflardan birinde muhteşem bir orana sahip cisim keşfettim.

NASA'nın Güneş fotoğrafına açıklama yapılamıyor! Ortaya çıkan görüntü tüyler ürpertti

Bu cisim doğal olmayacak kadar düzgün tasarıma ve simetriye sahip. Bu nesne neredeyse bizim Ay büyüklüğünde. 'in çevresinde daha önce başka bilinmeyen cisimler de keşfettim. Belki bu uzay gemileri Güneş'i inceliyor" dedi.

NASA'nın Güneş fotoğrafına açıklama yapılamıyor! Ortaya çıkan görüntü tüyler ürpertti

AY'DAKİ GİZEMLİ YAPI

The Sun'ın YouTube kanalı Thirdphaseoftmoon'a dayandırdığı haberine göre UFO avcıları, Ay'ın bir kraterinde turuncu renkli, büyük bir yapı bulduğunu ileri sürdü.

NASA'nın Güneş fotoğrafına açıklama yapılamıyor! Ortaya çıkan görüntü tüyler ürpertti

Kaynak Thirdphaseoftmoon söz konusu görüntülerin, DSLR fotoğraf makinesine takılmış güçlü teleskopik bir objektifle çekildiğini belirtiyor.

NASA'nın Güneş fotoğrafına açıklama yapılamıyor! Ortaya çıkan görüntü tüyler ürpertti

YouTube kanalı görüntülerin, William Bennett isimli biri tarafından kendileriyle paylaşıldığını, söz konusu yapının da oldukça büyük olduğunu vurguladı.

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