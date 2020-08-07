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NASA'nın Güneş fotoğrafına açıklama yapılamıyor! Ortaya çıkan görüntü tüyler ürpertti
NASA'nın Mars çalışmaları kısa süreliğine sekteye uğradı. Birkaç ertelemeden sonra yeni keşif aracı Perseverance, 30 Temmuz'da fırlatıldı. Perseverance yaklaşık 7 aylık yolculuğun ardından Şubat 2021'de Kızıl Gezegen ulaşacak. Gezgin araç 49 kilometre genişliğinde olan Jezero Krateri'ne inecek. Ancak NASA'nın ismi bu sefer Mars'la değil, eski bir iddia ile gündemde. Birkaç gün önce Finlandiyalı bilim insanları Güneş'te bir türlü açıklama yapılamayan sıra dışı hareketler tespit etmişti. İşte bu durumla bağlantılı olarak NASA'nın daha önce tartışma çıkartan uydu fotoğrafı tekrardan gündeme getirildi. NASA'nın Güneş'te yaptığı keşfin kamuoyundan saklandığı ileri sürüldü. İşte konuyla ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 07.08.2020
12:08
Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
12:21
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