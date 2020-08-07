NASA'nın Güneş fotoğrafına açıklama yapılamıyor! Ortaya çıkan görüntü tüyler ürpertti

Bu cisim doğal olmayacak kadar düzgün tasarıma ve simetriye sahip. Bu nesne neredeyse bizim Ay büyüklüğünde. Güneş'in çevresinde daha önce başka bilinmeyen cisimler de keşfettim. Belki bu uzay gemileri Güneş'i inceliyor" dedi.