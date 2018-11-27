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  • NASA'nın Mars'a gönderdiği keşif aracı InSight iniş yaptı

'nın 'a gönderdiği keşif aracı InSight iniş yaptı

Giriş Tarihi: 27.11.2018 07:08 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 09:06
NASA'nın Mars'a gönderdiği keşif aracı InSight iniş yaptı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı , keşif aracı InSight'i, TSİ 22.55'te Kızıl Gezegen'in yüzeyine indirdi.

NASA'nın Mars'a gönderdiği keşif aracı InSight iniş yaptı

Uzay aracının yolculuğu 6 ay sürdü.

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NASA'nın Mars'a gönderdiği keşif aracı InSight iniş yaptı

'nın son altı yılda 'a gönderdiği ilk uzay aracı olan InSight, Mars'ın yüzeyi ve yeraltı yapısı ile ilgili bilgiler toplayıp dünyaya iletecek.

NASA'nın Mars'a gönderdiği keşif aracı InSight iniş yaptı

InSight, çektiği ilk fotoğrafları da 'ya gönderdi. İnişin başarıyla gerçekleşmesi NASA merkezinde coşkuyla karşılandı.

NASA'nın Mars'a gönderdiği keşif aracı InSight iniş yaptı

InSight neyi araştıracak?

Bugüne kadar 'la ilgili tüm araştırmalar gezegenin yüzeyiyle sınırlı kalmıştı.

NASA'nın Mars'a gönderdiği keşif aracı InSight iniş yaptı

'nın daha önce 'a inmiş olan Curiosity ve Opportunity uzay araçları gezegenin yüzeyini görüntüledi ve örnekler topladı.

NASA'nın Mars'a gönderdiği keşif aracı InSight iniş yaptı

InSight'ın görevi ise üzerinde gezip örnek toplamak olmayacak. Görev süresi boyunca aynı yerde duracak olan uzay aracı, sondaj yoluyla Mars'ın yeraltı yapısını inceleyecek.

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