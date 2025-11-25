Giriş Tarihi: 25.11.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 12:56
Rusya Ukrayna barış görüşmelerinde ikilem: Savaşı bitirecek yeni plan ortaya çıktı! Zelenskiy umutlu Putin öfkeli
Rusya Ukrayna savaşında hem diplomatik masada hem de sahada gerilim tırmanıyor. ABD'nin müdahil olduğu görüşmelerde "Rusya dostu" 28 maddelik plan bir anda değişti, yerine "Ukrayna yanlısı" 19 maddelik yeni bir çerçeve ortaya çıktı. Analistler, Kiev yönetiminin yeni versiyonu kabul etmeye yatkın olduğunu, ancak Moskova'nın buna yanaşmayacağını belirtiyor.