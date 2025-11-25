Rusya Ukrayna barış görüşmelerinde ikilem: Savaşı bitirecek yeni plan ortaya çıktı! Zelenskiy umutlu Putin öfkeli

BBC bu yeni versiyonda Ukrayna'nın gelecekteki NATO üyeliğine yönelik otomatik vetonun kaldırılmış durumda olduğunu bildirdi. Ayrıca Ukrayna ordusuna yönelik asker sayısı sınırı da yok ve Batılı askerlerin Ukrayna'da kalıcı olarak konuşlandırılmayacağı belirtildi.

BBC'ye göre en hassas konu olan toprak meselesinde ise Donbas'ın geri kalanının Rusya'ya bedelsiz bırakılması yok. Ukrayna'nın Rus ordusunun kontrolü altındaki bölgeleri yalnızca diplomatik yollarla geri alma hedefi olduğu belirtiliyor. Bu, Zelenskiy'nin daha önce kabul ettiği bir şeydi.