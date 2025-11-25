Video Dünya Zelenskiy, Cenevre’deki barış görüşmelerini değerlendirdi | Video
25.11.2025 | 08:56

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD, Ukrayna ve Avrupa heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından savaşı sona erdirmek için gerekli adımların uygulanabilir hale gelebileceğini belirterek, "Müzakereler varsa, yapıcı bir taahhüt varsa, savaşı gerçekten bitiriyorsak, o zaman Ukrayna'ya ve halkımıza füze saldırıları veya başka büyük çaplı saldırılar yapılmamalıdır" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'nin Rusya ile yaşanan savaşı sona erdirmeye yönelik 28 maddelik barış teklifi çerçevesinde İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen görüşmelere dair açıklamalarda bulundu. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Ukrayna heyetinin ABD ve Avrupalı ortaklarla yapılan görüşmelerin ardından Cenevre'den döndüğünü belirten Zelenskiy, "Artık savaşı sona erdirmek için gerekli adımlar uygulanabilir hale gelebilir. Cenevre'den sonra, artık 28 değil, daha az madde kaldı ve bu çerçevede birçok doğru unsur dikkate alındı" ifadelerini kullandı.

"HASSAS KONULARI TRUMP İLE GÖRÜŞECEĞİM"
Bu konuda varılacak mutabakatı tamamlamak için herkesin birlikte yapması gereken işler olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Ve her şeyi onurlu bir şekilde yapmalıyız" dedi. Dünyanın büyük bölümünün Ukrayna'ya yardım etmeye hazır olmasından ve ABD'nin konuya yapıcı şekilde yaklaşmasından memnun olduklarının altını çizen Zelenskiy, "Dün neredeyse tüm gün toplantılarla doluydu ve zorlu, son derece kapsamlı bir çalışmaydı" değerlendirmesini yaptı. Ukrayna'yı temsil eden ekibin yeni adımlara ilişkin taslakla ilgili değerlendirmesini sunduğunu ve bunun gerçekten doğru bir yaklaşım olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Hassas konuları ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğim. Ukrayna hiçbir zaman barışın önünde engel olmayacak. Bu tüm Ukrayna'nın ortak ilkesidir ve milyonlarca Ukraynalı onurlu bir barışı beklemekte hak etmektedir. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız ve mümkün olan en hızlı şekilde çalışmaya hazırız" diye konuştu.

"BARIŞ ÇABALARINI BALTALAMA GİRİŞİMLERİNE KARŞI KOYUYORUZ"
Ukrayna'yı çevreleyen çıkar çatışmaları ile özellikle Rusya'nın anlaşma fırsatını baltalama ve savaşı uzatma çabalarının farkında olduklarını söyleyen Zelenskiy, "Hangi çıkarların iç içe geçtiğini ve kimin Ukrayna'nın konumunu zayıflatmak için çok çabaladığını, dezenformasyon yaydığını, halkımızı sindirdiğini görebiliyoruz. Barış çabalarını baltalamaya yönelik her türlü girişime karşı koyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna'nın ortakları ile yapıcı bir çalışma yürütmenin kendileri için kritik önemde olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna'nın çıkarlarını ve Ukraynalıları koruyoruz; bu bizim temel müzakere çerçevemiz. Ukrayna'nın yanında duran ve Ukrayna'nın başarılı olması için elinden geleni yapan herkese teşekkür ederim" dedi.

"SALDIRILARA YANIT VERECEĞİZ"
Barış çabalarına rağmen Rusya'ya güvenmediklerinin altını çizen Zelenskiy, "Rusya'nın Ukrayna üzerindeki baskısını hafifletmeyeceğinin bilincinde olmalıyız. Bu günlerde ve haftalarda, hava saldırısı uyarılarını ve benzeri tüm saldırı tehditlerini çok ciddiye almak hayati önem taşıyor" diye konuştu. Kiminle uğraştıklarının bilincinde olduklarını ve saldırılara tepkisiz kalmayacaklarını söyleyen Zelenskiy, "Hava Kuvvetleri ile Ukrayna Savunma ve Güvenlik Kuvvetleri'nin diğer tüm bileşenlerinde gerekli emirler verildi. Yanıt vereceğiz" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY SALDIRILARIN SONA ERMESİ KONUSUNDA ABD'Yİ İŞARET ETTİ
ABD tarafı başta olmak üzere tüm ortaklarına kendi istihbarat birimlerinin tespit ettiği tehditleri hesaba katma çağrısı yapan Zelenskiy, "Müzakereler varsa, yapıcı bir taahhüt varsa, savaşı gerçekten bitiriyorsak, o zaman Ukrayna'ya ve halkımıza füze saldırıları veya başka büyük çaplı saldırılar yapılmamalıdır" şeklinde konuştu. Bunun ancak dünyanın güçlü devletleri tarafından sağlanabileceğini ve büyük ölçüde ABD'ye bağlı olduğunu hatırlatan Zelenskiy, "Bu savaşı Rusya başlattı ve bitirmesi gereken de Rusya. Biz ortaklarımızla diyalog kurarak bunun için gerekli şartları sağlıyoruz" dedi.

"ÜLKELER UKRAYNA'NIN YANINDA"
İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen Uluslararası Kırım Platformu 4. Parlamenter Zirvesi'ne de değinen Zelenskiy, parlamentolardan ve uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 70 delegasyonun zirveye katıldığına dikkat çekti. Zirvedeki temsilin güçlü ve toplantının etkili olduğunu belirten Zelenskiy, "Ülkeler Ukrayna'nın yanında olmaya devam ediyor ve insanların kalpleri Ukrayna'yla birlikte. Ortaklarımızın çoğunun politikaları, insanların bizi desteklemesi gerektiği gerçeğine dayanıyor; Ukraynalıların cesaretini ve halklar ve devletler için adaleti destekliyorlar" değerlendirmesini yaptı. Barış yanlısı ülkelerin birlik olmasının büyük önem taşıdığını yineleyen Zelenskiy, ülkenin egemenlik mücadelesine destek veren tüm Ukraynalılara teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.

