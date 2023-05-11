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Haberler Galeri Son dakika | Batı neden bu kadar rahatsız? Bakan Çavuşoğlu A Haber'de açıkladı: Dikkat çeken anket sonucu vurgusu
Giriş Tarihi: 11.05.2023 10:57 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 10:59

Son dakika | Batı neden bu kadar rahatsız? Bakan Çavuşoğlu A Haber'de açıkladı: Dikkat çeken anket sonucu vurgusu

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ahaber'de Moskova'da yapılan 4'lü zirve üzerine önemli açıklamalarda bulundu. 'Suriye topraklarında gözümüz yok, terörle mücadelemizi sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan yardımcıları ve diğer kurumlar ile beraber bir çalışma grubu oluşturulacağı ve bir yol haritası oluşturulacağını söyledi. Batı medyasının skandal kapakları üzerine konuşan Çavuşoğlu, "Türkiye'den rahatsız olanların olduğunu biliyoruz. Anket yaptırıyorlar ve gördüler" diyerek çarpıcı gerçeği açıkladı.

Son dakika | Batı neden bu kadar rahatsız? Bakan Çavuşoğlu A Haber’de açıkladı: Dikkat çeken anket sonucu vurgusu

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAvuşoğlu A haber ekranlarında yaptığı açıklamalarında Moskova'da gerçekleşen 4'lü zirve ile ilgili açıklamalarda bulundu. 'Suriyelilerin güvenli dönüşünün görüşüldüğünü' dile getirdi. Tetikçi batı medyasının 'Erdoğan düşmanlığı' ile ilgili soruyu yanıtlaya Çavuşoğlu, anket sonuçlarına dikkat çekti. "Erdoğan'ın kazanacağını anladılar" dedi.

Son dakika | Batı neden bu kadar rahatsız? Bakan Çavuşoğlu A Haber’de açıkladı: Dikkat çeken anket sonucu vurgusu

Suriye'nin toprağında gözümüz yok, terörle mücadele için varız. Ülkemizdeki sığınmacıların güvenli dönüşünü görüştük. Yol haritası oluşturulacak. Suriyelilerin geri dönüşü için adım atıldı. Rusya Dışişlerini Bakanı Sergey Lavrov ile ikili bir görüşme yaptık bundan sonra 4'lü görüşmeye geçtik. Suriye Dışişlerini Bakanı da bizi aşağıda bizi bekliyordu önce bir selamlaştık. Biraz çekingenlik vardı ama selamlaştık, el sıkıştık. Toplantıda herkes düşüncelerini açıkça söyledi. Ön plana çıkan konular; Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğü. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok, terörle mücadele için oradayız. Terör koridoru oluşmaması için sahaya indik. DEAŞ'ı ve PKK'yı temizledik oradan. Özellikle PKK'nın Suriye'yi bölme planı ortada, bunu destekleyen ülkeler var. Sonuçta Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğüne vurgu ön plana çıktı. Tabi bir siyasi süreç vardı onun tekrar canlandırılması vurgulandı. Siyasi süreci hareket geçirerek kalıcı bir istikrarın tesis edilmesi görüşüldü.

Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu A Haber'de | Video

Suriye'nin şu abda ciddi şekilde insani yardımlara ihtiyacı var. Depremden sonra bu daha da aşikar oldu. İnsani yardımların kesintisiz devam etmesi ve bu insani yardımlarla beraber Suriye dışındaki mültecilerin başta Türkiye olmak üzere Suriye'ye güvenli ve onurlu şekilde döndürülmesi bunun için gerekli altyapının oluşturulması temel ihtiyaçlarının karşılanması bu konuda uluslararası toplumla iş birliğinin yapılması gerekiyor. Toplantıda çok önemli meseleleri görüştük.

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Son dakika | Batı neden bu kadar rahatsız? Bakan Çavuşoğlu A Haber’de açıkladı: Dikkat çeken anket sonucu vurgusu

LİDERLER DÜZEYİNDE BİR GÖRÜŞME OLACAK MI? SURİYELİLERİN ÜLKESİNE DÖNÜŞÜ

Süreç devam edecek. Sürecin bir yol haritası çerçevesinde devam etmesi için dünkü toplantıda Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde diğer kurumlarımızın da katılmasıyla bir çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı. Diğer kurumlarımız kimdir? Milli Savunma Bakanlığı ve istihbaratımız. Daha önce bu düzeyde iki toplantı yapıldı. Hatta istihbaratlar düzeyinde üç toplantı yapılmış oldu. Bakan Yardımcıları ve diğer kurumlarla beraber bir çalışma grubu oluşacak. Bunlar bir yol haritası üzerinde çalışacak. Nasıl adımlar atabiliriz bunlar değerlendirilecek. Ve bundan sonraki aşamada hangi düzeyde toplantılar olacak. Bir Dışişleri Bakanları düzeyinde görüşmelere devam edeceğiz. Yol haritası oluştuktan sonra zemini hazırladıktan sonra liderler düzeyinde bir toplantının gerçekleşmesi mümkün.

Son dakika | Batı neden bu kadar rahatsız? Bakan Çavuşoğlu A Haber’de açıkladı: Dikkat çeken anket sonucu vurgusu

Özellikle Türkiye'den Suriyelilerin Suriye'ye dönmesi konusunu da ikili düzeyde iş birliği yaparak bu konuda bunların güvenli bir şekilde onurlu bir şekilde ihtiyaçların karşılanacağı şekilde geri dönmelerini konuştuk değerlendirdik. Burada Türkiye'de bazı siyasiler bunların istiflenerek insanlık dışı bir görüntüyle geri itilmesinden bahsediyor bu böyle olmaz. Bu şekilde geri dönülmez. 550 bin Suriyeli güvenli bölgelere bu şekilde döndürülmez. İnsan onuruna yakışacak şekilde oradaki zemini hazırlayarak can güvenliği başta olmak üzere diğer ihtiyaçların karşılanmasının garantisi olması lazım.

Son dakika | Batı neden bu kadar rahatsız? Bakan Çavuşoğlu A Haber’de açıkladı: Dikkat çeken anket sonucu vurgusu

BATI PANİKLEDİ

Batı medyasının skandal kapakları ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, " Son zamanlarda özellikle son 10 günde 'Erdoğan gitmelidir' manşetlerinin bir sebebi var.

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