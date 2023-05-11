Son dakika | Batı neden bu kadar rahatsız? Bakan Çavuşoğlu A Haber’de açıkladı: Dikkat çeken anket sonucu vurgusu

Suriye'nin toprağında gözümüz yok, terörle mücadele için varız. Ülkemizdeki sığınmacıların güvenli dönüşünü görüştük. Yol haritası oluşturulacak. Suriyelilerin geri dönüşü için adım atıldı. Rusya Dışişlerini Bakanı Sergey Lavrov ile ikili bir görüşme yaptık bundan sonra 4'lü görüşmeye geçtik. Suriye Dışişlerini Bakanı da bizi aşağıda bizi bekliyordu önce bir selamlaştık. Biraz çekingenlik vardı ama selamlaştık, el sıkıştık. Toplantıda herkes düşüncelerini açıkça söyledi. Ön plana çıkan konular; Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğü. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok, terörle mücadele için oradayız. Terör koridoru oluşmaması için sahaya indik. DEAŞ'ı ve PKK'yı temizledik oradan. Özellikle PKK'nın Suriye'yi bölme planı ortada, bunu destekleyen ülkeler var. Sonuçta Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğüne vurgu ön plana çıktı. Tabi bir siyasi süreç vardı onun tekrar canlandırılması vurgulandı. Siyasi süreci hareket geçirerek kalıcı bir istikrarın tesis edilmesi görüşüldü.

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Suriye'nin şu abda ciddi şekilde insani yardımlara ihtiyacı var. Depremden sonra bu daha da aşikar oldu. İnsani yardımların kesintisiz devam etmesi ve bu insani yardımlarla beraber Suriye dışındaki mültecilerin başta Türkiye olmak üzere Suriye'ye güvenli ve onurlu şekilde döndürülmesi bunun için gerekli altyapının oluşturulması temel ihtiyaçlarının karşılanması bu konuda uluslararası toplumla iş birliğinin yapılması gerekiyor. Toplantıda çok önemli meseleleri görüştük.