Giriş Tarihi: 11.05.2023 10:57
Güncelleme Tarihi: 11.05.2023
10:59
Son dakika | Batı neden bu kadar rahatsız? Bakan Çavuşoğlu A Haber'de açıkladı: Dikkat çeken anket sonucu vurgusu
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ahaber'de Moskova'da yapılan 4'lü zirve üzerine önemli açıklamalarda bulundu. 'Suriye topraklarında gözümüz yok, terörle mücadelemizi sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan yardımcıları ve diğer kurumlar ile beraber bir çalışma grubu oluşturulacağı ve bir yol haritası oluşturulacağını söyledi. Batı medyasının skandal kapakları üzerine konuşan Çavuşoğlu, "Türkiye'den rahatsız olanların olduğunu biliyoruz. Anket yaptırıyorlar ve gördüler" diyerek çarpıcı gerçeği açıkladı.