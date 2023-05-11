Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu A Haber'de | Video

Rusya'nın başkenti Moskova, Suriye konulu 4’lü zirveye ev sahipliği yaptı. Zirveden dönen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber’e özel açıklamalarda bulunuyor. Bakan Çavuşoğlu, "Suriye'nin toprağında gözümüz yok, terörle mücadele için varız. Ülkemizdeki sığınmacıların güvenli dönüşünü görüştük. Yol haritası oluşturulacak. Suriyelilerin geri dönüşü için adım atıldı." dedi..