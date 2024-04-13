Giriş Tarihi: 13.04.2024 06:47
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
06:48
Son dakika: Hizbullah'tan İsrail'e füze yağmuru! Dünyanın gözü o bölgede: Biden'dan İran'a uyarı
Son dakika haberleri: İran-İsrail geriliminin bir yansıması olarak; Hizbullah İsrail'e yoğun biçimde füze saldırısı gerçekleştirdi. Güney Lübnan'dan ateşlenen 40 füzeyle ilgili İsrail Ordusundan yapılan açıklamada, füzelerin bir kısmının demir kubbe sistemi ile vurulduğu ve geriye kalanın da boş araziye düştüğü kaydedildi. Ayrıca açıklamada, Hizbullah'ın saldırısında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'da İsrail-İran gerilimiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. İşte detaylar...