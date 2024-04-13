Son dakika: Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru! Dünyanın gözü o bölgede: Biden’dan İran’a uyarı

İSRAİL ORDUSU: CAN KAYBI YAŞANMADI

İsrail ordusu ise Hizbullah'tan gelen saldırı hakkında bir açıklama yaptı.

Açıklamada Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 40 füzenin fırlatıldığı ve bir kısmının demir kubbe sistemi ile vurulduğu ve geriye kalanın da boş araziye düştüğü kaydedildi.

Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesi fırlattı