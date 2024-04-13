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Haberler Galeri Son dakika: Hizbullah'tan İsrail'e füze yağmuru! Dünyanın gözü o bölgede: Biden'dan İran'a uyarı
Giriş Tarihi: 13.04.2024 06:47 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 06:48

Son dakika: Hizbullah'tan İsrail'e füze yağmuru! Dünyanın gözü o bölgede: Biden'dan İran'a uyarı

Son dakika haberleri: İran-İsrail geriliminin bir yansıması olarak; Hizbullah İsrail'e yoğun biçimde füze saldırısı gerçekleştirdi. Güney Lübnan'dan ateşlenen 40 füzeyle ilgili İsrail Ordusundan yapılan açıklamada, füzelerin bir kısmının demir kubbe sistemi ile vurulduğu ve geriye kalanın da boş araziye düştüğü kaydedildi. Ayrıca açıklamada, Hizbullah'ın saldırısında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'da İsrail-İran gerilimiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

Son dakika: Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru! Dünyanın gözü o bölgede: Biden’dan İran’a uyarı

Son dakika haberleri: Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in Yukarı Celil'deki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Son dakika: Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru! Dünyanın gözü o bölgede: Biden’dan İran’a uyarı

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine yönelik düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı.

SON DAKİKA | Lübnan - İsrail hattında sıcak gelişme: Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı!

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Son dakika: Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru! Dünyanın gözü o bölgede: Biden’dan İran’a uyarı

ONLARCA KATYUŞA FÜZESİ FIRLATTILAR!

İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği saldırılara karşılık İsrail'in Yukarı Celil'de yer alan El Zaur askeri üssünün onlarca katyuşa füzesiyle vurulduğu ifade edildi.

Son dakika: Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru! Dünyanın gözü o bölgede: Biden’dan İran’a uyarı

İSRAİL ORDUSU: CAN KAYBI YAŞANMADI

İsrail ordusu ise Hizbullah'tan gelen saldırı hakkında bir açıklama yaptı.

Açıklamada Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 40 füzenin fırlatıldığı ve bir kısmının demir kubbe sistemi ile vurulduğu ve geriye kalanın da boş araziye düştüğü kaydedildi.

Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesi fırlattı

Son dakika: Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru! Dünyanın gözü o bölgede: Biden’dan İran’a uyarı

Ayrıca açıklamada, Hizbullah'ın saldırısında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

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