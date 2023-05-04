Giriş Tarihi: 04.05.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 11:31

SON DAKİKA | Putin'e suikast girişiminin arkasında kimler var? Şoke eden iddialar!

Son dakika haberi... Bir yılı aşkın süredir devam eden Rusya Ukrayna savaşında dün savaşın başından bu yana en çok konuşulan anlardan bir yaşandı. Rusya'dan yapılan flaş açıklamada Ukrayna İHA'larının Kremlin'e saldırdığı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik bir suikast girişiminde bulunduğu belirtildi. Dünya barışının tehdit altında olduğu konuşulurken saldırıların arkasındaki gerçekler de birer birer ortaya çıkmaya başladı. Karşılıklı olarak yapılan suçlamalar ve öne sürülen iddialar ise savaşın seyrinin tamamen değişebileceği yönünde. İşte "suikast girişimi"nde tüm gerçekler…