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Haberler Galeri SON DAKİKA | Putin'e suikast girişiminin arkasında kimler var? Şoke eden iddialar!
Giriş Tarihi: 04.05.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 11:31

SON DAKİKA | Putin'e suikast girişiminin arkasında kimler var? Şoke eden iddialar!

Son dakika haberi... Bir yılı aşkın süredir devam eden Rusya Ukrayna savaşında dün savaşın başından bu yana en çok konuşulan anlardan bir yaşandı. Rusya'dan yapılan flaş açıklamada Ukrayna İHA'larının Kremlin'e saldırdığı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik bir suikast girişiminde bulunduğu belirtildi. Dünya barışının tehdit altında olduğu konuşulurken saldırıların arkasındaki gerçekler de birer birer ortaya çıkmaya başladı. Karşılıklı olarak yapılan suçlamalar ve öne sürülen iddialar ise savaşın seyrinin tamamen değişebileceği yönünde. İşte "suikast girişimi"nde tüm gerçekler…

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SON DAKİKA | Putin’e suikast girişiminin arkasında kimler var? Şoke eden iddialar!

Son dakika haberi… Tüm dünya, dün Moskova'dan gelen görüntülerle sarsıldı. Rus haber ajanslarının geçtiği son dakika haberlerinde, Kremlin Sarayı'na gece saatlerinde 2 İHA ile saldırı düzenlendiği açıklandı. Kremlin yetkilileri, hava savunma sistemlerinin zamanında devreye girmeleri ile insansız hava araçlarının Kremlin'e saldıramadan etkisiz hale getirildikleri belirtti.

SON DAKİKA | Putin’e suikast girişiminin arkasında kimler var? Şoke eden iddialar!

Putin'in zarar görmediği kaydedilse de Rusya kanadından gelen açıklamalar hem Ukrayna'ya hem de Ukrayna'ya yardım ettiği ileri sürülen ülkelere tehdit niteliği taşıyordu. Kremlin yetkilileri, söz konusu saldırı girişimine 'gerekli gördüğü anda ve gerekli gördüğü yerde' karşılık verme hakkını gizli tuttuklarını söyledi.

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SON DAKİKA | Putin’e suikast girişiminin arkasında kimler var? Şoke eden iddialar!

"PUTİN'İ HEDEF ALAN BİR SUİKAST GİRİŞİMİ"

Kremlin yetkilileri, etkisiz hale getirilen söz konusu saldırıyı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik bir suikast girişimi ve planlı bir terör saldırısı olarak tanımladı. Putin'in saldırı girişimi nedeniyle zarar görmediği kaydedildi.

SON DAKİKA | Putin’e suikast girişiminin arkasında kimler var? Şoke eden iddialar!

Rusya'nın 9 Mayıs'ta kutladığı Zafer Günü'nden hemen önce yapılan bu saldırının zamanlamasının manidar olduğu söylenirken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kızıl Meydan'da düzenlenecek olan Zafer Bayramı töreninin iptal edilmeyeceğini açıkladı.

SON DAKİKA | Putin’e suikast girişiminin arkasında kimler var? Şoke eden iddialar!

Kremlin'e yapılan saldırının ardından Putin'in çalışmalarına Novo Ogaryovo'daki konutunda devam ettiği açıklanırken saldırı sırasında Putin'in Kremlin Sarayı'nda bulunmadığı belirti.

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