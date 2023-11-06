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Haberler Galeri Tarih İsrail’i affetmeyecek: Gazze soykırımında 1 ay boyunca neler oldu? İşte yalanlar ve gerçekler!
Giriş Tarihi: 06.11.2023 13:17 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 13:33

Tarih İsrail’i affetmeyecek: Gazze soykırımında 1 ay boyunca neler oldu? İşte yalanlar ve gerçekler!

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail, uzun süredir üzerinde çalıştığı Gazze'yi ele geçirme planını 7 Ekim'de uygulamaya koydu. Hamas'ı bahane ederek bölgede acımasız bir sivil katliamı gerçekleştiren İsrail, şimdiye dek yarısına yakını çocuk ve bebek olmak üzere 10 bine yakın sivili paramparça yaptı. Özellikle hastane, okul ve sivil yerleşimleri vuran İsrail ordusu kara harekatına da başladı. 31 günden bu yana tüm savaş suçlarını işleyen İsrail'in katil ordusu, yaptığı açıklamalarla adeta insanlığın sinir uçlarıyla oynadı. İşte yalanları gerçekmiş gibi servis eden katiller ordusunun 1 aydan bu yana yürüttüğü kirli algı operasyonu…

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Tarih İsrail’i affetmeyecek: Gazze soykırımında 1 ay boyunca neler oldu? İşte yalanlar ve gerçekler!

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail 31 günden bu yana Filistin halkını tüm dünyanın gözü önünde katlediyor. Uzun yıllardır işgal altında tuttuğu Gazze Şeridi'ni tamamen İsrail topraklarına katmak, Filistin halkını ise yok etmek ve bölgeden temizlemek için soykırıma başlayan İsrail, hava saldırılarının yanına kara harekatını da ekledi. Hamas'ı bahane ederek saldırı başlayan İsrail ordusu, bir ayda 10 bine yakın Filistinli sivili korkunç bir biçimde katletti.

Tarih İsrail’i affetmeyecek: Gazze soykırımında 1 ay boyunca neler oldu? İşte yalanlar ve gerçekler!

Birleşmiş Milletler raporları da dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlar, katledilenlerin yarıya yakınının çocuklar ve bebekler olduğunu kanıtladı. Ne var ki İsrail, Batılı şirketler ve medya desteğiyle algı operasyonuna yüzü kızarmadan devam ediyor. Bir aydan bu yana dört bir koldan operasyona devam eden İsrail'in katiller ordusunun sözcüsü, yaptığı yeni paylaşımında yalanlarına devam etti. İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze katliamının sadece ve sadece Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri kurtarmak için yapıldığını iddia etti.

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Tarih İsrail’i affetmeyecek: Gazze soykırımında 1 ay boyunca neler oldu? İşte yalanlar ve gerçekler!

Hagari konuşmasında "Bizler katliamlara imza atan bir örgütü durdurmak için çalışıyoruz. Umarız ki dünya bu katliamları unutmayacak. Hamas'ın elinde 30 günden bu yana tutulan esirler var. Bu akılalmaz bir şey. Bu resmen insanlık suçu. Bu bizim başlatmadığımız ve istemediğimiz bir savaş. Biz Hamas'a karşı, İsrailli esirleri kurtarmak savaşıyoruz. Amacımız Gazze'yi Hamas'tan temizlemek" ifadelerini kullandı.

Katiller ordusunun bu pişkin sözleri, 1 aydan bu yana yaşanan alçaklıklardan hiçbir pişmanlık duyulmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Tarih İsrail’i affetmeyecek: Gazze soykırımında 1 ay boyunca neler oldu? İşte yalanlar ve gerçekler!

"HABERİMİZ YOKTU" YALANI

İsrail ordusu yalanlarına, 7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları'nın düzenlediği operasyondan "haberleri olmadığını" söyleyerek başladı. Dünyanın en gelişmiş istihbarat ağına sahip olan İsrail, operasyonlardan güya haberdar değildi. Ne var ki İsrail'in arkasına sığındığı "Hazırlıksız yakalandık" yalanı, Mısır tarafından çürütüldü.

Tarih İsrail’i affetmeyecek: Gazze soykırımında 1 ay boyunca neler oldu? İşte yalanlar ve gerçekler!

ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP), isminin gizli kalmasını isteyen Mısırlı bir istihbarat yetkilisinin Hamas'ın Gazze'den İsrail'e başlattığı kapsamlı saldırı için İsrail'i önceden uyardıklarını açıklamıştı.

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