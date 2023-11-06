Tarih İsrail’i affetmeyecek: Gazze soykırımında 1 ay boyunca neler oldu? İşte yalanlar ve gerçekler!

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail, uzun süredir üzerinde çalıştığı Gazze'yi ele geçirme planını 7 Ekim'de uygulamaya koydu. Hamas'ı bahane ederek bölgede acımasız bir sivil katliamı gerçekleştiren İsrail, şimdiye dek yarısına yakını çocuk ve bebek olmak üzere 10 bine yakın sivili paramparça yaptı. Özellikle hastane, okul ve sivil yerleşimleri vuran İsrail ordusu kara harekatına da başladı. 31 günden bu yana tüm savaş suçlarını işleyen İsrail'in katil ordusu, yaptığı açıklamalarla adeta insanlığın sinir uçlarıyla oynadı. İşte yalanları gerçekmiş gibi servis eden katiller ordusunun 1 aydan bu yana yürüttüğü kirli algı operasyonu…