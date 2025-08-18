Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 18.08.2025 10:53 Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 10:59

Trump Putin görüşmesinde skandal ihmal: Zirvenin perde arkası açığa çıktı! Gizli belgeleri yazıcıda unuttular

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti. Zirvenin yapıldığı otelin halka açık alanında bulunan, ABD Dışişleri Bakanlığı damgalı belgeler krize yol açtı. Belgeler, toplantıya dair daha önce açıklanmamış ve potansiyel olarak hassas detaylar içeriyordu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren bir toplantı yapmıştı.

GİZLİ BELGELERİ OTELDE UNUTTULAR

ABD merkezli NPR radyosu, Trump ile Putin'in Ukrayna savaşı hakkında görüştüğü Anchorage kentindeki Hotel Captain Cook'ta, halka açık bir yazıcı üzerinde unutulmuş gizli belgelere ulaştı.

ABD'Lİ YETKİLİLER TARAFINDAN HAZIRLANDI

NPR, misafirlerden birinin çektiği belgelerin fotoğraflarını inceledi.

Belgeler, Trump'ın ilk döneminde görev yapmış eski Fox News sunucusu Monica Crowley'nin yönettiği Protokol Şefliği Ofisi tarafından hazırlanmıştı.

BELGELERİN İÇERİSİNDE NELER VARDI?

Cuma günü bulunan belgeler, Trump ile Putin'in üst düzey dış politika danışmanlarının katıldığı küçük toplantıdan başlayarak; kabine üyelerinin de yer aldığı genişletilmiş toplantı ve çalışma yemeğini; basın toplantısını, ayrıca Trump'ın Fox News'ten Sean Hannity ile yaptığı röportajı içeren etkinliklerin sırasını listeliyordu.

Belgeler ayrıca Putin onuruna verilen üç aşamalı öğle yemeğinin menüsünü de içeriyordu. Menüde yeşil salata, fileto biftek ve Alaska'ya özgü bir balık yemeği olan "halibut olympia" bulunuyordu. Ancak cuma günü görüşmelerin beklenmedik şekilde erken bitirilmesi nedeniyle genişletilmiş toplantı ve öğle yemeği iptal edildi, bunun yerine iki liderin soru almadıkları ani bir basın toplantısı yapıldı.

Belgeler toplantıların kesin zaman ve yerlerini, ayrıca bazı yönetim yetkililerinin telefon numaralarını da içeriyordu.

TRUMP'TAN PUTİN'E HEDİYE

Belgenin ilk sayfasında, 15 Ağustos'taki toplantıların sırası açıklanıyor, Anchorage'daki üssün içinde yapılacak görüşmelerin gerçekleşeceği odaların isimleri belirtiliyordu. Ayrıca Trump'ın Putin'e törensel bir hediye vermeyi planladığı da ortaya çıktı.

İSİMLER FONETİK TELAFFUZLA YAZILMIŞTI

Belgelerin 2 ila 5. sayfaları, üç ABD personelinin isim ve telefon numaralarını, ayrıca 13 ABD'li ve Rus devlet liderinin isimlerini listeliyordu. Listede zirveye katılması beklenen tüm Rus yetkililerin isimleri için fonetik telaffuz rehberi yer alıyordu; örneğin "Mr. President POO-tihn."

ÖĞLE YEMEĞİNİN DETAYLARI

Belgelerin 6 ve 7. sayfaları, öğle yemeğinin nasıl servis edileceğini ve kimlere yönelik olduğunu anlatıyordu. Belgelerdeki menü, öğle yemeğinin "Sayın Vladimir Putin'in onuruna" düzenleneceğini belirtiyordu.

Bir oturma planında, Putin ve Trump'ın öğle yemeğinde karşılıklı oturması planlanmıştı. Trump'ın sağında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı Susie Wiles; solunda ise Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Barış Misyonları Özel Temsilcisi Steve Witkoff yer alacaktı. Putin'in yanında ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov oturacaktı.

SKANDAL İHMALE TEPKİLER

UCLA'da ulusal güvenlik konusunda ders veren hukuk profesörü Jon Michaels, oteldeki yazıcıda bulunan belgelerin, yüksek riskli bir toplantının hazırlık sürecinde profesyonellikten uzak bir yaklaşımı ortaya koyduğunu söyledi:

"Bu bana yönetimin ne kadar dikkatsiz ve beceriksiz olduğuna dair bir kanıt daha gibi geliyor. Belgeleri yazıcılarda bırakmazsınız. Bu kadar basit."

Bush yönetiminde Dışişleri Bakanlığı'nda danışmanlık yapmış Eliot A. Cohen, bu belgelerin unutulmasını "düzensizlik" ve "beceriksizlik" olarak nitelendirdi.

"Her şeyden önce, süreçleri yok," dedi şu anda Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde analist olan Cohen. "İyi işleyen bir bürokrasi böyle şeyler yapmaz."