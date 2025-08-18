Trump Putin görüşmesinde skandal ihmal: Zirvenin perde arkası açığa çıktı! Gizli belgeleri yazıcıda unuttular

Belgeler ayrıca Putin onuruna verilen üç aşamalı öğle yemeğinin menüsünü de içeriyordu. Menüde yeşil salata, fileto biftek ve Alaska'ya özgü bir balık yemeği olan "halibut olympia" bulunuyordu. Ancak cuma günü görüşmelerin beklenmedik şekilde erken bitirilmesi nedeniyle genişletilmiş toplantı ve öğle yemeği iptal edildi, bunun yerine iki liderin soru almadıkları ani bir basın toplantısı yapıldı.