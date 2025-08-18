Giriş Tarihi: 18.08.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025
10:59
Trump Putin görüşmesinde skandal ihmal: Zirvenin perde arkası açığa çıktı! Gizli belgeleri yazıcıda unuttular
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti. Zirvenin yapıldığı otelin halka açık alanında bulunan, ABD Dışişleri Bakanlığı damgalı belgeler krize yol açtı. Belgeler, toplantıya dair daha önce açıklanmamış ve potansiyel olarak hassas detaylar içeriyordu.