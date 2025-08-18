Trump-Putin zirvesi öncesi skandal zaaf! Gizli belgeler otel yazıcısında unutuldu | Video

Alaska’daki Trump-Putin zirvesine dair gizli belgeler, bir otelin yazıcısında unutuldu. Menülerden oturma planına, hatta Putin’in adının telaffuzuna kadar ayrıntılar ortaya çıktı. Skandal, ABD’de “Büyük bir zaaf” eleştirilerine yol açarken, Beyaz Saray belgeleri "Öğle yemeği menüsü" diyerek geçiştirdi.