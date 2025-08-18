Video Dünya Trump-Putin zirvesi öncesi skandal zaaf! Gizli belgeler otel yazıcısında unutuldu | Video
Trump-Putin zirvesi öncesi skandal zaaf! Gizli belgeler otel yazıcısında unutuldu | Video

Trump-Putin zirvesi öncesi skandal zaaf! Gizli belgeler otel yazıcısında unutuldu | Video

18.08.2025 | 10:11

Alaska’daki Trump-Putin zirvesine dair gizli belgeler, bir otelin yazıcısında unutuldu. Menülerden oturma planına, hatta Putin’in adının telaffuzuna kadar ayrıntılar ortaya çıktı. Skandal, ABD’de “Büyük bir zaaf” eleştirilerine yol açarken, Beyaz Saray belgeleri "Öğle yemeği menüsü" diyerek geçiştirdi.

