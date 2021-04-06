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Haberler Galeri Türk ve Azerbaycan ordularından tatbikat! Modern iletişim araçları, otomatik kontrol sistemleri...
Giriş Tarihi: 06.04.2021 12:36 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 12:44

Türk ve ordularından tatbikat! Modern iletişim araçları, otomatik kontrol sistemleri...

'ndan yapılan açıklamada Türk ve ordularının muhabere birliklerinin ortak tatbikata başladığı duyuruldu. 8 Nisan'a kadar devam edecek tatbikatta modern iletişim araçları ve otomatik kontrol sistemleri kullanılıyor...

Türk ve Azerbaycan ordularından tatbikat! Modern iletişim araçları, otomatik kontrol sistemleri...

ve Türk ordularının muhabere birlikleri ortak tatbikata başladı.

Türk ve Azerbaycan ordularından tatbikat! Modern iletişim araçları, otomatik kontrol sistemleri...

TEK BİR İLETİŞİM SİSTEMİ

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'da gerçekleştirilen tatbikatta, sahaya çıkan muhabere görevlileri tek bir iletişim sisteminin organizasyonu ile ilgili görevleri yerine getiriyor.

Türkiye ve Azerbaycan muhabere birliklerinin ortak tatbikatı başladı | Video

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Türk ve Azerbaycan ordularından tatbikat! Modern iletişim araçları, otomatik kontrol sistemleri...

MODERN İLETİŞİM ARAÇLARI, OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ

Tatbikatta modern iletişim araçları ve otomatik kontrol sistemleri kullanılıyor.

Türk ve Azerbaycan ordularından tatbikat! Modern iletişim araçları, otomatik kontrol sistemleri...

8 NİSAN'A KADAR SÜRECEK

Birliklerin etkileşiminin organizasyonu, saha kontrol noktalarının açılması ve diğer faaliyetleri içeren tatbikat 8 Nisan'a kadar sürecek.

Türk ve Azerbaycan ordularından tatbikat! Modern iletişim araçları, otomatik kontrol sistemleri...
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