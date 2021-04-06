Türk ve Azerbaycan ordularından tatbikat! Modern iletişim araçları, otomatik kontrol sistemleri...

TEK BİR İLETİŞİM SİSTEMİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'da gerçekleştirilen tatbikatta, sahaya çıkan muhabere görevlileri tek bir iletişim sisteminin organizasyonu ile ilgili görevleri yerine getiriyor.

Türkiye ve Azerbaycan muhabere birliklerinin ortak tatbikatı başladı | Video