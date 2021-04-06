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Giriş Tarihi: 06.04.2021 12:36Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 12:44
Türk ve Azerbaycan ordularından tatbikat! Modern iletişim araçları, otomatik kontrol sistemleri...
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk ve Azerbaycan ordularının muhabere birliklerinin ortak tatbikata başladığı duyuruldu. 8 Nisan'a kadar devam edecek tatbikatta modern iletişim araçları ve otomatik kontrol sistemleri kullanılıyor...