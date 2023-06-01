Yaptıkları karşısında şoke oldular! Bebeğinin cinsiyetini beğenmeyen baba ortalığı birbirine kattı

Sosyal medyada dolaşan bir cinsiyet belirleme partisinden gelen görüntüler adeta bir şok etkisi yarattı. İddiaya göre bir baba adayı, dünyaya gelecek çocuğun cinsiyetinin istediği gibi olmadığını fark edince partiyi birbirine kattı. Bir anda kriz geçirip kendinden geçen adam önce partidekileri, ardında da görüntüleri izleyenleri şoke etti. Görüntülerde baba adayın önce pastayı parçaladığı, ardından da masayı devirdiği görülüyor. Bununla da yetinmeye adam, duvar süslerini de parçaladı. Bebeğin cinsiyetini beğenmeyen baba adayı ortalığı birbirine kattı! | Video Anne adayının ise önce bir şok geçirdiği, ardından da çok sinirlendiği görülüyor. Sinilerine hakim olamayan kadın bir anda elindeki içeceği adamın üzerine döktü.