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Giriş Tarihi: 01.06.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 10:13

Yaptıkları karşısında şoke oldular! Bebeğinin cinsiyetini beğenmeyen baba ortalığı birbirine kattı

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde bir baba adayının bebeğinin cinsiyetini beğenmeyince ortalığı birbirine kattığı iddia edildi. Görüntüleri izleyenler babanın hareketleri karşısında adeta şoke oldu.

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Yaptıkları karşısında şoke oldular! Bebeğinin cinsiyetini beğenmeyen baba ortalığı birbirine kattı

Sosyal medyada dolaşan bir cinsiyet belirleme partisinden gelen görüntüler adeta bir şok etkisi yarattı.

Yaptıkları karşısında şoke oldular! Bebeğinin cinsiyetini beğenmeyen baba ortalığı birbirine kattı

İddiaya göre bir baba adayı, dünyaya gelecek çocuğun cinsiyetinin istediği gibi olmadığını fark edince partiyi birbirine kattı.

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Yaptıkları karşısında şoke oldular! Bebeğinin cinsiyetini beğenmeyen baba ortalığı birbirine kattı

Bir anda kriz geçirip kendinden geçen adam önce partidekileri, ardında da görüntüleri izleyenleri şoke etti.

Yaptıkları karşısında şoke oldular! Bebeğinin cinsiyetini beğenmeyen baba ortalığı birbirine kattı

Görüntülerde baba adayın önce pastayı parçaladığı, ardından da masayı devirdiği görülüyor.

Yaptıkları karşısında şoke oldular! Bebeğinin cinsiyetini beğenmeyen baba ortalığı birbirine kattı

Bununla da yetinmeye adam, duvar süslerini de parçaladı.

Bebeğin cinsiyetini beğenmeyen baba adayı ortalığı birbirine kattı! | Video

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