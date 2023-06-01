Bebeğin cinsiyetini beğenmeyen baba adayı ortalığı birbirine kattı! | Video 01.06.2023 | 09:37 Bir baba adayı, dünyaya gelecek çocuğunun cinsiyetini beğenmeyince ortalığı birbirine kattı. Kendinden geçen adam, yaptıklarıyla herkesi şoke etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bir baba adayı dünyaya gelecek çocuğunun cinsiyetini beğenmeyince partiyi birbirine kattı. Kendinden geçen her yeri dağıtan adamın tepkileri, hem davetlileri hem de izleyenleri şoke etti.



ANNE DAHA FAZLA DAYANAMADI

Önce masadaki pastayı parçalayan baba, ardından masayı devirdi. Daha sonra duvardaki süsleri parçalayan adam, mavi ve pembe renkli balonları devirdi. Durumu şaşkınlık içinde karşılayan anne adayı, sinirlenerek baba adayının üzerine elindeki içeceği döktü.