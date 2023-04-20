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Haberler Galeri Yemen'de korkunç izdiham! Onlarca kişi canlı yayın esnasında can verdi
Giriş Tarihi: 20.04.2023 12:22 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 12:29

Yemen'de korkunç izdiham! Onlarca kişi canlı yayın esnasında can verdi

Yemen'in Sana kentinde Ramazan yardımları sırasında akıllara durgunluk veren bir izdiham yaşandı. Canlı yayında gösterilen görüntüler esnasında onlarca kişi izdiham nedeniyle can verdi.

İHA
Yemen’de korkunç izdiham! Onlarca kişi canlı yayın esnasında can verdi

Husilerin kontrolündeki Sana kentinde nakdi yardım dağıtımı sırasında yaşanan izdiham sırasında 78 kişinin yaşamını yitirdiği ve 150'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yemen’de korkunç izdiham! Onlarca kişi canlı yayın esnasında can verdi

Husilerin kontrolündeki Sana'da bulunan Sevre Hastanesi Kurulu Başkanı Dr. Mutahhir Murşid, el-Mesirah televizyonuna yaptığı açıklamada, Sana'da bir iş adamının nakdi yardım dağıtımı sırasında izdiham çıktığını söyledi.

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Yemen’de korkunç izdiham! Onlarca kişi canlı yayın esnasında can verdi

Murşid, izdihamda 78 kişinin hayatını kaybettiğini ve 150'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Yemen’de korkunç izdiham! Onlarca kişi canlı yayın esnasında can verdi

Öte yandan Sana'daki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulhalik el-Aceri, söz konusu yardım çalışmasının İçişleri Bakanlığı ile koordine yapılmaksızın gerçekleştirildiğini, bu nedenle iki iş adamının gözaltına alındığını söyledi.

Yemen’de korkunç izdiham! Onlarca kişi canlı yayın esnasında can verdi

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde ise canlı yayın televizyonda gösterilen yardım haberi esnasında insanların yaşadığı izdiham gözler önüne serildi.

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