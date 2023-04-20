Yemen’de korkunç izdiham! Onlarca kişi canlı yayın esnasında can verdi

Husilerin kontrolündeki Sana kentinde nakdi yardım dağıtımı sırasında yaşanan izdiham sırasında 78 kişinin yaşamını yitirdiği ve 150'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Husilerin kontrolündeki Sana'da bulunan Sevre Hastanesi Kurulu Başkanı Dr. Mutahhir Murşid, el-Mesirah televizyonuna yaptığı açıklamada, Sana'da bir iş adamının nakdi yardım dağıtımı sırasında izdiham çıktığını söyledi. Murşid, izdihamda 78 kişinin hayatını kaybettiğini ve 150'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Öte yandan Sana'daki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulhalik el-Aceri, söz konusu yardım çalışmasının İçişleri Bakanlığı ile koordine yapılmaksızın gerçekleştirildiğini, bu nedenle iki iş adamının gözaltına alındığını söyledi. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde ise canlı yayın televizyonda gösterilen yardım haberi esnasında insanların yaşadığı izdiham gözler önüne serildi. Aceri, Sana'daki güvenlik güçlerinin bölgeye hareketinin ardından inceleme başlatıldığını kaydetti. Reuters'a konuşan bir sağlık yetkilisi 'Kapı açıldığında okul bahçesine ulaşmak isteyenler büyük bir telaşa kapıldı ve izdiham yaşandı. Bir anda insanlar merdivenlerden düşmeye başladı' sözlerine yer verdi. Yabancı ajanslarda dolaşan haberlere göre ise bir görgü tanığının yardım dağıtımı için gelen kalabalığın artması üzerine havaya ateş açıldığından bahsedildi. Açılan ateş bir elektrik direğine isabet edince de kalabalık panikledi ve izdiham yaşandı. İran destekli Husiler, Yemen'de iç savaşın başladığı 2015'te hükümetin devrilmesinden bu yana başkentin kontrolünü elinde bulunduruyor. Yemen'de yardım dağıtımında izdiham: 78 ölü | Video Birleşmiş Milletler, Yemen'deki çatışmaların 377 binden fazla ölüme yol açtığını, ölümlerden yüzde 60'ının açlık, sağlık hizmeti eksikliği ve temiz olmayan içme suyundan kaynaklandığını ifade ediyor.