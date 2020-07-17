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Haberler Galeri İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? LGS YEP İstanbul lise taban puanları (İstanbul nitelikli okul lise puanları) 2020

ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? İstanbul (İstanbul nitelikli okul lise puanları) 2020

Yerleştirmeye esas puan olarak bilinen , LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Günün en önemli konusu haline gelen LGS sonuçları için milyonlarca lise öğrencisi heyecan içerisinde bekliyordu. Sonuçların açıklanmasının ardından , Ankara ve İzmir gibi pek çok il için araştırmalar başladı. Tercih dönemi öncesinde kendi illerindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini öğrenmek isteyenlerin sayısı giderek artıyor. Peki; İstanbul nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu? LGS YEP İstanbul lise taban puanları 2020 ve detayları haberimizde...

Giriş Tarihi: 17.07.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 09:31
İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? LGS YEP İstanbul lise taban puanları İstanbul nitelikli okul lise puanları 2020

Türkiye'de milyonlarca öğrenci MEB tarafından yapılan ve sonuçlarının bugün açıklandığı sonuçlarını bekliyordu. Sonuçların açıklanması ile birlikte da araştırılmaya başlandı. Yerleştirmeye esas puanı olarak bilinen puanına göre; 2020 kaç oldu? İstanbul nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu?

LGS YEP İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2020: LİSE TABAN PUANLARI İSTANBUL

YEP, Yerleştirmeye Esas Puanın kısaltımıdır. TEOG sistemi ile birlikte çıkan YEP puanı sistemi, öğrencilerin sınav ile kayıt isteyen liselere girmeleri için lazım olan puan sistemine denir.

Peki; İstanbul nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu? LGS YEP İstanbul lise taban puanları 2020!

İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? LGS YEP İstanbul lise taban puanları İstanbul nitelikli okul lise puanları 2020

LGS YEP İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2020 AÇIKLANDI MI?

Öğrenciler ilk oturumda sözel soruları cevapladı. İkinci oturumda ise sayısal bölüm soruları yer aldı. Öğrenciler tercih sürecinde taban puanları ve yüzdelik dilimlerden yararlanacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı liselere geçiş sistemine göre geçtiğimiz yıl yapılan LGS sonrasında İstanbul'da bulunan okulların taban puanları ile en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerini haberimizin içerisinden bulabilirsiniz.

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LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ!

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI 2020 İÇİN TIKLAYINIZ!

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İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? LGS YEP İstanbul lise taban puanları İstanbul nitelikli okul lise puanları 2020
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İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? LGS YEP İstanbul lise taban puanları İstanbul nitelikli okul lise puanları 2020
İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? LGS YEP İstanbul lise taban puanları İstanbul nitelikli okul lise puanları 2020
İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? LGS YEP İstanbul lise taban puanları İstanbul nitelikli okul lise puanları 2020
İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? LGS YEP İstanbul lise taban puanları İstanbul nitelikli okul lise puanları 2020
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