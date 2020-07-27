ÖSYM ile YKS sonuçları sorgulama! 2020 YKS sonuçları az önce açıklandı! Sınav sonuçları bir gün önce...

Hem LGS hem de YKS açısından bu sınav dönemi öğrenciler ve velileri açısından oldukça zor geçti. Pandemi döneminde hem ders çalışmak hem de mental olarak hazırlanmak çok önemliydi. Az önce açıklanan son dakika bilgisine göre 2020 YKS sonuçları açıklandı. Milyonlarca aday ÖSYM giriş sayfasından T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle sınav sonuçlarını sorgulayabilecek. YKS başarı sıralaması konusunda da araştırmalar sürüyor! YKS baraj puanı kaç oldu?