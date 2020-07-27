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ile sonuçları sorgulama! 2020 az önce açıklandı! Sınav sonuçları bir gün önce...

Kariyer planı yapan öğrenciler için iyi bir üniversite okumak son derece önemlidir. Bu sabah tarafından yapılan açıklamasında sonuçlarının açıklandığı ifade edildi. Milyonlarca öğrenci ve velileri an itibariyla sorgulama linkini araştırıyor. 27-28 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olarak yapılan sınav sonuçlarının 28 Temmuz yani yarın sabah açıklanacağı belirtilmişti, ÖSYM bir gün önce davranarak sonuçları açıkladı. 2020 üniversite taban puanları ve sözel, eşit ağırlık ve sayısal puanlarıyla girilen üniversiteleri derledik...

Giriş Tarihi: 27.07.2020 08:37 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 08:56
ÖSYM ile YKS sonuçları sorgulama! 2020 YKS sonuçları az önce açıklandı! Sınav sonuçları bir gün önce...

Hem LGS hem de açısından bu sınav dönemi öğrenciler ve velileri açısından oldukça zor geçti. Pandemi döneminde hem ders çalışmak hem de mental olarak hazırlanmak çok önemliydi. Az önce açıklanan bilgisine göre 2020 açıklandı. Milyonlarca aday giriş sayfasından T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle sınav sonuçlarını sorgulayabilecek. YKS başarı sıralaması konusunda da araştırmalar sürüyor! YKS baraj puanı kaç oldu?

ÖSYM ile YKS sonuçları sorgulama! 2020 YKS sonuçları az önce açıklandı! Sınav sonuçları bir gün önce...

SON DAKİKA - 2020 YKS SONUÇLARI BİR GÜN ÖNCE AÇIKLANDI!

tarafından aktarılan bilgiye göre sonuçlarının yarın yani 28 Temmuz Salı günü açıklanacağı ifade edilmişti fakat bu sabah erken saatlerde milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren açıklandı.

ÖSYM 2020 YKS SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

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ÖSYM ile YKS sonuçları sorgulama! 2020 YKS sonuçları az önce açıklandı! Sınav sonuçları bir gün önce...

YKS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK? TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

Üniversite adayları tercihlerini 6 Ağustos ile 14 Ağustos arasında yapabilecek.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM ile YKS sonuçları sorgulama! 2020 YKS sonuçları az önce açıklandı! Sınav sonuçları bir gün önce...

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile 'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

ÖSYM ile YKS sonuçları sorgulama! 2020 YKS sonuçları az önce açıklandı! Sınav sonuçları bir gün önce...

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

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