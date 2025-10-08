4A ve 4B hizmet dökümünde dikkat çeken detay! K, Ş ve S kodları ne anlama geliyor? Uzman isim örnekle açıkladı

Gülşen, "K kodu nedir?" sorusunu şu sözlerle açıkladı: Örnek vermek gerekirse 20 yıllık bir işletmeyi ele alalım. Ve işletme son dönemlerde zarar etsin burada 100 tane çalışan var diyelim. Son dönemlerde işler kötü gitmeye başlayınca bazı işletmelerde gayriresmiye kayma söz konusu olabiliyor veya para karşılığında o işyerinde birilerini sigortalı gösterme yöntemine gidebiliyorlar. Haliyle Sosyal Güvenlik Kurumu bunları tespit ederek burada çalışan herkesin hizmetlerine K kodu koyuyor. Yani kontrollü, bu hizmetler denetime tabii tutuluyor. Denetim neticesinde eğer fiili olarak çalışmanız varsa bu kod zaten kaldırılıyor.