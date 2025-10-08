Giriş Tarihi: 08.10.2025 15:37
4A ve 4B hizmet dökümünde dikkat çeken detay! K, Ş ve S kodları ne anlama geliyor? Uzman isim örnekle açıkladı
Sosyal Güvenlik Kurumu geçtiğimiz günlerde vatandaşı hizmet dökümlerindeki K, Ş ve S kodlarına karşı uyardı. Çalışan herkesi ilgilendiren kod uyarısı sonrası konunun detayları merak edildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen, kodların ne anlama geldiğini açıkladı. İş yerinizin gayri resmi uygulamaları yüzünden ifadeye çağırılabilirsiniz? İşte konuya dair tüm detaylar…