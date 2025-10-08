Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 08.10.2025 15:37

4A ve 4B hizmet dökümünde dikkat çeken detay! K, Ş ve S kodları ne anlama geliyor? Uzman isim örnekle açıkladı

Sosyal Güvenlik Kurumu geçtiğimiz günlerde vatandaşı hizmet dökümlerindeki K, Ş ve S kodlarına karşı uyardı. Çalışan herkesi ilgilendiren kod uyarısı sonrası konunun detayları merak edildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen, kodların ne anlama geldiğini açıkladı. İş yerinizin gayri resmi uygulamaları yüzünden ifadeye çağırılabilirsiniz? İşte konuya dair tüm detaylar…

Çalışanların hizmet dökümlerinde karşılarına çıkan K, Ş ve S kodları ne anlama geliyor? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen kodların en anlama geldiğini açıklayarak "En tehlikelisi S kodu" dedi. İşte detaylar…

K KODU EN ANLAMA GELİYOR?

Konuyla ilgili detayları A Haber ekranlarında anlatan Gülşen, Sadece K kodu değil bizim Ş ve S kodlarımız da var. Bizim aslında K kodu kontrollü demek oluyor. Ş şüpheli ve S sahte işyeri veya sahte hizmet olarak biliniyor" dedi.

Gülşen, "K kodu nedir?" sorusunu şu sözlerle açıkladı: Örnek vermek gerekirse 20 yıllık bir işletmeyi ele alalım. Ve işletme son dönemlerde zarar etsin burada 100 tane çalışan var diyelim. Son dönemlerde işler kötü gitmeye başlayınca bazı işletmelerde gayriresmiye kayma söz konusu olabiliyor veya para karşılığında o işyerinde birilerini sigortalı gösterme yöntemine gidebiliyorlar. Haliyle Sosyal Güvenlik Kurumu bunları tespit ederek burada çalışan herkesin hizmetlerine K kodu koyuyor. Yani kontrollü, bu hizmetler denetime tabii tutuluyor. Denetim neticesinde eğer fiili olarak çalışmanız varsa bu kod zaten kaldırılıyor.

İFADEYE ÇAĞRILABİLİRSİNİZ

Eğer denetim sonucunda para karşılığı sigortalı olduğunuz tespit edilirse K kodu S koduna dönüyor. Ve hizmetleriniz günleriniz primleriniz silinmiş oluyor. Bu genellikle sigortalının haberi olmadan yapılıyor. Ancak K kodu geçtikten sonra yakın bir sürede size bir tebligat geliyor. Sizi ifadeye çağırıyor sosyal güvenlik denetmenleri.

Ve ifadede burada fiili olarak çalışıp çalışmadığınızı kimlerle çalıştığınız hangi işi yaptığınızı hangi tarihler arasında çalıştığınızı soruyorlar. Bu sadece size değil, o işyerinde çalışan aradan seçilmiş kişilere de soruyorlar. Bu şekilde denetlendikten sonra fiili çalışmanız ispatlanırsa K kodu kaldırılmış oluyor.

K KODUNA SAHİP OLUP OLMADIĞIMIZI NASIL ANLAYABİLİRİZ?

Gülşen açıklamalarına şöyle devam etti: e-Devlet'ten çok kolay bir şekilde hizmet dökümlerimizi görebiliriz. Hizmet dökümünüzü açtığınız zaman yukarıda barkodlu döküm oluştur diyorsunuz. Ve o barkodlu dökümde en sol tarafta sigortalılık statüsü bulunuyor. O sigortalılık statüsünde hemen yanında kodlar görülür. Bu kodlar yer almıyorsa herhangi bir endişeye kapılmanıza da gerek olmaz.

Ş kodu da yine kontrollü kodu gibi aslında şüpheli işyerlerinde çalışan sigortalıların hizmetlerinde görülüyor. Bunlarda yine denetime tabii kodlardır. Şüpheli işyerinde çalıştıysanız yine denetmen sizi ifadeye çağırıyor. Fiili çalışma varsa şüpheli kodu kaldırılıyor.

S kodu en tehlikelisi. S kodunda direk sahte işyeri ve sahte hizmet kapsamına giriyor. Sahten işyerleri nasıl karşınıza çıkıyor. Kâğıt üzerinde açılmış iş yerleri oluyor. Burada para karşılığı kişileri sigortalı gösteriyorlar. Bunlar aslında çok basit tespit edilebiliyor.