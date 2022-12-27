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Haberler Galeri Altın fiyatları Putin rüzgarıyla REKORA KOŞTU! Altın gram fiyatı 1.100 TL'yi hızla aştı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 27.12.2022 21:24 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 21:25

Altın fiyatları Putin rüzgarıyla REKORA KOŞTU! Altın gram fiyatı 1.100 TL'yi hızla aştı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Ons altın, Fed'in faiz artış sürecinde yumuşayacağı beklentisiyle yükseliş trendine girdi. Gram altın buradan esen rüzgarlarla son dönemde zirve seviyesini yenilerken, Rusya Lideri Vladimir Putin'in kararı sonrası AB ile artan gerilim piyasaları hareketlendirdi. Ons altın 6 ayın, altın gram fiyatı ise 1.100 TL'yi aşarak tarihi zirve seviyesini gördü. 'Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi' sorusu piyasalarda en çok konuşulan konulardan biri olurken, en çok gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı merak konusu oldu. İşte son dakika gelişmeleriyle beraber canlı altın fiyatları...

METE DİRİCE
Altın fiyatları Putin rüzgarıyla REKORA KOŞTU! Altın gram fiyatı 1.100 TL’yi hızla aştı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Gram altın fiyatı tarihi zirvesini gördü. Altın gram fiyatı, son dönemde Kur Korumalı TL mevduat nedeniyle dolar/TL'den desteğini büyük oranda yitirse de ons yönlü seyrini sürdürüyor. Rusya Lideri Vladimir Putin'in, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol satışını yasaklaması kararı AB ile gerilimi artırarak güvenli liman talebini artırdı. Ons altın 1.833 dolar seviyesini görürken, gram altın TL fiyatı ise tüm zamanların zirvesine yükseldi.

Altın fiyatları Putin rüzgarıyla REKORA KOŞTU! Altın gram fiyatı 1.100 TL’yi hızla aştı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI ÖNCE FED BASKISI YEDİ

Altın gram fiyatı için belirleyici olan ons altın, ABD Merkez Bankası'nın üst üste yaptığı 75'er baz puan faiz artırımları sonrası 1.615 dolar seviyesine gerileyerek dip yaptı. Aynı dönemde gram altın fiyatı 945-960 TL bandına kadar çekildi.

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Altın fiyatları Putin rüzgarıyla REKORA KOŞTU! Altın gram fiyatı 1.100 TL’yi hızla aştı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

FED FAİZ ARTIŞINDA YAVAŞLAMA SİNYALİ VERDİ ALTIN YÜKSELİŞ TRENDİNE GİRDİ

Fed'in Kasım ayı toplantısı sonrası piyasalarda faiz artırımlarının yavaşlayacağı ve 2023'te sonlanacağı beklentisi hakim oldu. Bu durum altın için destekleyici unsur oldu. Nitekim ons altın 1.800 dolara kadar tırmanırken gram altın buradan aldığı rüzgarla 1.080 TL'yi aştı.

Altın fiyatları Putin rüzgarıyla REKORA KOŞTU! Altın gram fiyatı 1.100 TL’yi hızla aştı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

AB ÜLKELERİ RUS PETROLÜ İÇİN TAVAN FİYAT UYGULAMASI KARARI ALDI

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Aralık ayı başında Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulama kararı alması altın fiyatları için düşüşü sınırlayan yükselişi destekleyen yegane unsur oldu.

Altın fiyatları Putin rüzgarıyla REKORA KOŞTU! Altın gram fiyatı 1.100 TL’yi hızla aştı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

RUSYA LİDERİ PUTİN'İN YASAK KARARI ALTINA REKOR GETİRDİ

AB ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulama kararına Putin'den karşı hamle geldi. Putin'in kararı ile Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılan AB ülkelerine petrol ve petrol ürünü satışı yasaklandı.

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