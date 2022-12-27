Altın fiyatları Putin rüzgarıyla REKORA KOŞTU! Altın gram fiyatı 1.100 TL’yi hızla aştı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Ons altın, Fed'in faiz artış sürecinde yumuşayacağı beklentisiyle yükseliş trendine girdi. Gram altın buradan esen rüzgarlarla son dönemde zirve seviyesini yenilerken, Rusya Lideri Vladimir Putin'in kararı sonrası AB ile artan gerilim piyasaları hareketlendirdi. Ons altın 6 ayın, altın gram fiyatı ise 1.100 TL'yi aşarak tarihi zirve seviyesini gördü. 'Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi' sorusu piyasalarda en çok konuşulan konulardan biri olurken, en çok gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı merak konusu oldu. İşte son dakika gelişmeleriyle beraber canlı altın fiyatları...