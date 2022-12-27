Altın fiyatları Putin rüzgarıyla REKORA KOŞTU! Altın gram fiyatı 1.100 TL’yi hızla aştı: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

FED FAİZ ARTIŞINDA YAVAŞLAMA SİNYALİ VERDİ ALTIN YÜKSELİŞ TRENDİNE GİRDİ

Fed'in Kasım ayı toplantısı sonrası piyasalarda faiz artırımlarının yavaşlayacağı ve 2023'te sonlanacağı beklentisi hakim oldu. Bu durum altın için destekleyici unsur oldu. Nitekim ons altın 1.800 dolara kadar tırmanırken gram altın buradan aldığı rüzgarla 1.080 TL'yi aştı.