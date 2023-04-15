Giriş Tarihi: 15.04.2023 18:42 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 18:45

Altın fiyatları cephesinde yükseliş trendi ne kadar sürecek? Yeni haftada altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor

Altın fiyatları son günlerde rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken yatırımcılar altın alınmalı mı? Satılmalı mı? diye soruyor. Yükseliş trendine giren gram altın, cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altın vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle ons fiyatlarının da yükselmesi yatırımcıların gözünü güvenli liman olarak tamınlanan altına çevirdi.Peki her gün yeni bir rakamla güne başlayan altın fiyatları için yükseliş devam edecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın almayı düşünenler için önemli uyarılarda bulundu.