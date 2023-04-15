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Haberler Galeri Altın fiyatları cephesinde yükseliş trendi ne kadar sürecek? Yeni haftada altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor
Giriş Tarihi: 15.04.2023 18:42 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 18:45

Altın fiyatları cephesinde yükseliş trendi ne kadar sürecek? Yeni haftada altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor

Altın fiyatları son günlerde rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken yatırımcılar altın alınmalı mı? Satılmalı mı? diye soruyor. Yükseliş trendine giren gram altın, cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altın vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle ons fiyatlarının da yükselmesi yatırımcıların gözünü güvenli liman olarak tamınlanan altına çevirdi.Peki her gün yeni bir rakamla güne başlayan altın fiyatları için yükseliş devam edecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın almayı düşünenler için önemli uyarılarda bulundu.

Altın fiyatları cephesinde yükseliş trendi ne kadar sürecek? Yeni haftada altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Memiş, yükseliş trendinde olan altın fiyatlarına ilişkin vatandaşların merak ettiği soruları yanıtladı. Altın almak için bekleyenlere uyarı yapan Memiş, rakam vererek altında alım yapılacak seviyeyi açıkladı.

Altın fiyatları cephesinde yükseliş trendi ne kadar sürecek? Yeni haftada altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor

Altın fiyatlarında rekorlarla dolu bir haftayı geride bıraktığımızı hatırlatan İslam Memiş, "1335 lira seviyesine kadar yükselen bir gram altın vardı karşımızda. Kapalıçarşı'da haftayı 1320-1328 lira aralığında tamamladık." dedi.

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Altın fiyatları cephesinde yükseliş trendi ne kadar sürecek? Yeni haftada altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor

Altında yeni rekorlar beklediğini dile getiren Memiş, "Bozdurma fiyatı 1320, alma fiyatı 1328. Yine orta ve uzun vadede yeni rekorlar görmeye devam edeceğiz. 1450-1550 özellikle Haziran'dan sonra bu yükselişler devam edecek. Hem dolar tarafındaki hem ons altın tarafındaki beklediğimiz yükselişler gram altın fiyatını pozitif yönde etkileyecek." ifadelerini kullandı.

Altın fiyatları cephesinde yükseliş trendi ne kadar sürecek? Yeni haftada altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor

Küresel piyasalardaki hareketleri değerlendiren Memiş, şunları kaydetti:

Geride bıraktığımız haftada ABD'de enflasyon verisi önemliydi. Yüzde 5.2 civarında bekleniyordu. Yüzde 5 olarak açıklandı. Beklentinin altında geldi.

Altın fiyatları cephesinde yükseliş trendi ne kadar sürecek? Yeni haftada altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor

Küresel piyasaların gözü ABD'nin mayıs toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımı yapacak mı? Pas geçecek mi? Bu tarafı yakından takip etmeye devam ediyoruz.

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