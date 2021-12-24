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Haberler Galeri Altın fiyatları çifte darbe yedi! Altın gram fiyatı yüzde 40 eridi: Yeni sistem sonrası düşüş sürecek mi?
Giriş Tarihi: 24.12.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 09:23

Altın fiyatları çifte darbe yedi! Altın gram fiyatı yüzde 40 eridi: Yeni sistem sonrası düşüş sürecek mi?

Hafta başında 1062 TL'yi görerek zirve yapan altın gram fiyatı sert düştü. Gram altın fiyatları bilindiği üzere hem dolar/TL hem de ons altın fiyatı ile yön buluyor. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 'Kur korumalı TL mevduat' sistemi sonrası çakılan dolar kuru ve Fed'den gelen mesajlar ile altın fiyatları baskılandı. Gram altın zirve seviyesinden sert düşüşün ardından dengelenme sürecine girerken, ons altın ise merkez bankalarının varlık alım stratejisi ve faiz beklentileri ile hareket ediyor. Öte yandan dünyada para politikaları açısından yeni bir dönem başladı.

METE DİRİCE
Altın fiyatları çifte darbe yedi! Altın gram fiyatı yüzde 40 eridi: Yeni sistem sonrası düşüş sürecek mi?

Ekim ayında yükseliş trendine giren altın gram fiyatı, 500 TL seviyesinden başlayan bu hareketiyle hafta başında gördüğü 1062 TL ile zirve yaptı. Fed yönlü zayıf seyreden ons altın fiyatı tarafından destek bulamayan gram altın fiyatları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, 'Döviz endeksli TL mevduat' (Kur korumalı TL mevduat) ile çakıldı. Gram altın böylece Fed odaklı ons altın tarafından yediği darbe sonrası, bir darbe de dolar/TL tarafından yedi. Kayıp yüzde 40'ı buldu.

Altın fiyatları çifte darbe yedi! Altın gram fiyatı yüzde 40 eridi: Yeni sistem sonrası düşüş sürecek mi?

ALTIN YATIRIMCISI 2021 YILINDA NE KAZANDI?

Ons altın fiyatı, 2021 yılına 1900 dolar bandından giriş yaptı. Yıl içinde en yüksek 1959 dolar bandını gören ons, en yüksek 1659 dolar seviyesini test etti. Fed tarafından gelen son mesajlar sonrası gevşeyen ons altın, 1800 dolar psikolojik bandının altında sıkışık bant hareketine başladı.

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Altın fiyatları çifte darbe yedi! Altın gram fiyatı yüzde 40 eridi: Yeni sistem sonrası düşüş sürecek mi?

1900 dolar seviyesi dikkate alındığında ons altın yatırımcısı 2021 yılında yüzde 6 kayıp yaşadı. Yıllardır enflasyondan korunma aracı olarak öne çıkan ons altın, küresel düzeyde artan enflasyona rağmen baskı altında olmasının nedeni, dünyada Covid-19 döneminde uygulanan ultra gevşek para politikalarından artık dönüş için ilk sinyallerin gelmesi olarak görülüyor.

Altın fiyatları çifte darbe yedi! Altın gram fiyatı yüzde 40 eridi: Yeni sistem sonrası düşüş sürecek mi?

Gram altının zaman zaman ons zaman zaman da dolar kuru tarafından etkilenerek seyir izlemesi nedeniyle getirisi, onsa göre daha yüksek oldu.

Altın fiyatları çifte darbe yedi! Altın gram fiyatı yüzde 40 eridi: Yeni sistem sonrası düşüş sürecek mi?

GRAM ALTIN 2021 YILINDA YÜZDE 59 KAZANDIRDI

Gram altın 2021 yılına, 454 TL giriş yaparken, 20 Aralık 2021 tarihinde 1062 TL'yi görerek tarihi zirvesini test etti. Altın gram fiyatı, 19 Şubat tarihinde ise 394 TL'yi görerek dip yapmıştı. Son fiyatlamalara bakarsak 720 TL bandında dengelenme sürecinde olan gram altın, yatırımcısına 2021 yılında yüzde 59 düzeyinde kazanç getirdi.

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