ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 4 kritik gelişme her şeyi değiştirebilir: Gram altın kaç liraya kadar çıkacak? İşte rekor tahmin

ONS ALTINDA YÜZDE 14'LÜK SIÇRAMA

Ons altın cuma günü ons başına 3 bin dolar seviyesini ilk kez aşarak yeni bir rekor kırdı. Uzmanlar altının grafiğinde 2.833 dolar, 2.790 dolar ve 2.721 dolar civarındaki kritik destek seviyelerin yatırımcılar tarafından takip edilmesi gerektiğini düşünüyor. Geçtiğimiz hafta yüzde 2,6 değer kazanan ons altın, yılbaşından bu yana yüzde 14'lük bir sıçramanın sahibi oldu. Ons altın 17 Mart Pazartesi günü itibari ile 2 bin 988 dolardan işlem görüyor.