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Giriş Tarihi: 17.03.2025 10:41 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 10:45

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 4 kritik gelişme her şeyi değiştirebilir: Gram altın kaç liraya kadar çıkacak? İşte rekor tahmin

Altın, 3 bin dolar sınırını aşarak tüm zamanların rekorunu kırmasının ardından düzeltme hareketleri ile 2 bin 980 dolar civarına tutundu. ABD TÜFE oranlarındaki iyileşme FED'in faiz indirimlerine gitmesi noktasında elini rahatlatırken sürekli olarak tırmanan belirsizlik ortamı altın fiyatları için destekleyici oldu. Gram altın ise zirve seviyelerindeki seyrine devam ediyor. Altında yükseliş sürecek mi?

SEVDE NUR DEMİR
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 4 kritik gelişme her şeyi değiştirebilir: Gram altın kaç liraya kadar çıkacak? İşte rekor tahmin

Puslu havaların yatırımı altın, güvenli liman alımlarıyla tarihi zirvelerde geziniyor. Trump'ın belirsizliği artıran hamleleri, jeopolitik riskler ve talebin artmasıyla altın fiyatları, yatırımcıya yeşil ışık yakıyor. Küresel piyasalarda ons altındaki sert yükselişlerle gram altın fiyatları da rekor seviyelerde. İşte altın piyasalarında son gelişmeler….

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 4 kritik gelişme her şeyi değiştirebilir: Gram altın kaç liraya kadar çıkacak? İşte rekor tahmin

ONS ALTINDA YÜZDE 14'LÜK SIÇRAMA

Ons altın cuma günü ons başına 3 bin dolar seviyesini ilk kez aşarak yeni bir rekor kırdı. Uzmanlar altının grafiğinde 2.833 dolar, 2.790 dolar ve 2.721 dolar civarındaki kritik destek seviyelerin yatırımcılar tarafından takip edilmesi gerektiğini düşünüyor. Geçtiğimiz hafta yüzde 2,6 değer kazanan ons altın, yılbaşından bu yana yüzde 14'lük bir sıçramanın sahibi oldu. Ons altın 17 Mart Pazartesi günü itibari ile 2 bin 988 dolardan işlem görüyor.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 4 kritik gelişme her şeyi değiştirebilir: Gram altın kaç liraya kadar çıkacak? İşte rekor tahmin

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

1-Yemen'de bulunan Husiler bir süredir Kızıldeniz'deki nakliye araçlarına yönelik saldırılar düzenliyordu. Husilerin saldırıları ise küresel ticareti tehlikeye sokarken maliyetlerin artmasına neden oluyordu. ABD Husilere saldırması ve saldırıların Kızıldeniz'deki nakliye araçlarına yönelik eylemlerin durduruluna kadar sürdüreceğini açıklaması küresel risklerin artmasına neden oldu.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 4 kritik gelişme her şeyi değiştirebilir: Gram altın kaç liraya kadar çıkacak? İşte rekor tahmin

2- Trump'ın gümrük vergilerini artmasına bulunan beraber Çin ve Kanada'dan misilleme gelmesi ticaret savaşı korkularını körükleyerek güvenli liman alımlarını destekledi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 4 kritik gelişme her şeyi değiştirebilir: Gram altın kaç liraya kadar çıkacak? İşte rekor tahmin

3- Altın ETF'lerden gelen güçlü talep ve merkez bankalarının devam eden alımlarından da destek buldu. Özellikle Çin'in altın alımlarının üst üste dördüncü ayda da devam etmesi fiyatlanmalarda önemli bir rol oynadı.