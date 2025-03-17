Giriş Tarihi: 17.03.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
10:45
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 4 kritik gelişme her şeyi değiştirebilir: Gram altın kaç liraya kadar çıkacak? İşte rekor tahmin
Altın, 3 bin dolar sınırını aşarak tüm zamanların rekorunu kırmasının ardından düzeltme hareketleri ile 2 bin 980 dolar civarına tutundu. ABD TÜFE oranlarındaki iyileşme FED'in faiz indirimlerine gitmesi noktasında elini rahatlatırken sürekli olarak tırmanan belirsizlik ortamı altın fiyatları için destekleyici oldu. Gram altın ise zirve seviyelerindeki seyrine devam ediyor. Altında yükseliş sürecek mi?